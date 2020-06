Lemondott az Index vezérigazgatója

Pusztay András, az Index Zrt. távozó vezérigazgatója, már a szerkesztőség hétfői állománygyűlésén jelezte, olyan igazgatósági határozat született múlt héten, amit nem tud lelkiismerete szerint végrehajtani.

Bodolai László, az Indexet tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnöke a kreatív.hu-nak küldött közleményében, megköszönve Pusztay András eddigi munkáját elfogadta a lemondást és megüresedett igazgatói posztra egyből felkérte régi jogász barátját Ződi Zsoltot, aki el is fogadta a felkínált tisztséget.

Ződi Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa. 2014 óta a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének egyetemi docense.

Az online lapot működtető Magyar Fejlődésért Alapítvány szerződéseit és hirdetéseit, az Indamedia-csoport kezeli, amelynek élén Vaszily Miklós, a NER egyik legbefolyásosabb média guruja áll. Az Index médiacégéhez márciusban érkező Vaszily, korábban az MTVA és az Echo TV egykori vezérigazgatója, valamint a TV2 igazgatósági vezetője volt. Megjelenése már akkor feszültséget okozott az Index munkatársai és a tulajdonosi háttér között, a legtöbben pedig úgy vélték, egy ilyen mélységű befolyás szerzés a hatalom részéről, előre kódolta a problémákat.

Ennek egyik eredménye volt, hogy Dull Szabolcs, az Index főszerkesztője a 24.hu-n számolt be, arról, hogy Gerényi Gábor az LMP kötődésű Azonnali.hu társtulajdonosa kiszervezné az Index egyes rovatait önálló cégekbe, vagyis gyakorlatilag feldarabolnák az online lapot kisebb egységekre.

Az Index szerkesztősége ezt követően közleményt tett ki, melyben azt írták, veszélybe került az Index.hu működése. Ezzel egy időben "függetlenségi barométert" jelenítettek meg.

Dull Szabolcs, maradhatott főszerkesztő, de az igazgatóságból rövid úton kirúgták. Pusztay András mostani távozása pedig az első vélemények szerint azt jelenti, hogy valóban szét kaphatják az Indexet.

180 millióval tartozik az Index a NER-közeli Indamediának

Közben kiderült, hogy még 180 millió forinttal tartozik az Index tulajdonosa, a Magyar Fejlődésért Alapítvány az Indamediának. A tartozás még akkor keletkezett, amikor Simicska Lajos, megvette az Indexet Spéder Zoltán, kormányközeli vállalkozótól.

A Media1 megtudta, hogy az MFA az Index.hu Zrt. évente kifizetett osztalékából törleszt az Indamedia felé. Ezt az összeget szerették volna minél előbb rendezni az Indamedia felé, hogy csökkenjen pénzügyi kitettségük a Fidesz-közeli sales house irányába. Idén is az Index.hu Zrt. 2019-es pénzügyi eredményeiből 40 millió Ft osztalék bekerül az MFA könyvelésébe, hogy abból azután fizetni lehessen a hitel törlesztőjét. Tavaly is hasonló okokból és közel hasonló összegben került sor osztalékfizetésre az Index.hu Zrt-nél: a pénz akkor is az Indamedia felé fennálló tartozást csökkentette.

Csökkenő bevételből és profitból kell törleszteni

A sors különös fintora, hogy amikor az Index olvasói támogatást fizetnek be az Index működésére, hogy az a NER ellenszelében is működni tudjon, akkor ebből (és persze a cég hirdetési bevételeiből megmaradó profitból) azután osztalék keletkezik, és ebből végső soron egy NER-közeli vállalkozás, az Indamedia profitál. Valójában azonban az olvasók befizetéseikkel azt segítik elő, hogy csökkenjen az Index kitettsége a NER felé, mielőbb lezárhassák a hitelt, és persze legyen miből bért fizetni a munkatársaknak.