Megint kijött egy könyv Trumpról, ami arról szól, hogy az elnök idióta

Donald Trumpról már nem egy könyvben írták meg, hogy mennyire ad-hoc jelleggel hoz döntéseket, általában mindig annak ad igazat, akivel utoljára beszélt, a Fehér Ház működése teljesen szétesett, és úgy általában milyen vicces, kevésbé vicces és megdöbbentő dolgokat csinál.

Michael Wolff magyar nyelven Tűz és düh-Trump a Fehér Házban című könyve néha inkább bulvársztorik gyűjteményének tűnt, mint komoly politikai nyomozásnak, az elnök környezete próbálta letiltani a könyv forgalmazását, sikertelenül, itt recenzáltuk. Ezzel szemben Bob Woodward neve garanciát jelentett a minőségre, a legendás újságíró Félelem – Trump a Fehér Házban könyve jobb lett, mint Wolffé, de túl sok újdonságot ebből sem tudhattunk meg, viszont mindenképp jó összefoglaló olyanoknak, akik nem a napi hírekből és hírháttér anyagokból, hanem közel 500 oldalból akarják megérteni a Trump-kabinet működését. Ezeken kívül is született számos feldolgozás az adminisztrációról, de olyan magas szintről még egy sem, mint a legújabb.

The Room Where It Happened – ez a tegnap megjelent könyv címe, ami szintén azt hivatott bemutatni, hogy milyen belülről a Trump-féle Fehér Ház. Az eddigiekhez képest van egy fontos különbség, a szerző személye: John Bolton. A volt nemzetbiztonsági főtanácsadó, ahogy már a címben is utal rá, ott volt azokban a szobákban, ahol az események történtek. Bolton nem külső szemlélőként, interjúk, elcsípett információk és következtetések felhasználásával írta könyvét, hanem első kézből, személyes tapasztalatai alapján.

Bolton részt vett a kulcsfontosságú találkozókon és próbált irányt szabni az amerikai külpolitikának. Az a tény sem elhanyagolható, hogy évtizedek óta a konzervatív oldalon politizál, tehát nem lehet ideológiai elfogultsággal vádolni.

John Bolton Wikimedia

A héjának tartott Bolton már a ’80-as években, a Reagan-kormányzatban is dolgozott, mind a két Bush elnökségtől külpolitikai posztot kapott, 2005 és 2006 között volt az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete, később kiesett a nagypolitikából, de konzervatív think-tankekben aktív maradt. Sajtóinformációk szerint Trumpéknál rögtön felmerült, mint potenciális nemzetbiztonsági tanácsadó, az elnök nagyon viccesnek tartotta a rozmárbajuszt, nem biztos, hogy ezért, de első körben nem kapta meg a pozíciót, viszont két tanácsadó távozása után igen. Boltont végül Trump szerint kirúgták, mert keményebb fellépést követelt például Szíria, Irán és Kína ügyében, de Bolton állítása szerint ő mondott fel.

A Guardian összegyűjtötte a szerintük nyolc legmegdöbbentőbb állítást a könyvből:

1. Kína segítségét kérte a 2020-as választási győzelemhez

Bolton azt állítja, hogy Trump 2019 júniusában, egy zárt ajtók mögötti tárgyaláson arra kérte Hszi Csin-ping kínai elnököt, hogy segítsen neki az újraválasztásában. A konkrét ötlet is megvolt hozzá: Kína vásároljon az Egyesült Államoktól mezőgazdasági termékeket, például szójababot és búzát, hogy az amerikai farmereket megnyerje magának a novemberi voksolásra.

2. Trumpban felmerült az elnöki mandátumkorlátozás eltörlése

Ez a történet is Kínához köthető, Pekingben létezett az elnöki mandátumkorlátozás intézménye, de eltörölték, Hszi Csin-pingre már nem vonatkozik a korábbi szabályozás. Bolton szerint Trumpnál egy a kínai elnökkel történt találkozón merült fel, hogy Amerikában ezirányban lehetne módosítani az alkotmányt.

3. Szívesség autoriter vezetőnek

Bolton felidézett egy 2018-as megbeszélést Recep Tayyip Erdoğan török elnökkel, aki a könyv szerint emlékeztette Trumpot, hogy egy az Egyesült Államokban vizsgálat alatt álló török cég ártatlan. Trump erre állítólag elkezdte fejtegetni, hogy a déli kerületi ügyészek Obama emberei, de gondoskodik az ügyről.

A kínai-amerikai kereskedelmi háborúban felajánlhatta, hogy leállíttatja a Huawei elleni eljárást, ha sikerül megegyezni.

4. Pozitívan beszélt a kínai átnevelőtáborokról

Bolton szerint Trump egyszer arra biztatta Hszi Csin-pinget, hogy folytassa az internálótáborok építettését a Kínában élő muzulmánok, az ujgurok számára, mert ez a helyes cselekedet. Peking továbbra sem ismeri el ezek létezését, szerintük csak bentlakásos iskolákat üzemeltetnek. Ez a sztori egyébként pont aznap került nyilvánosságra, amikor Trump aláírta a törvényt, amely alapján a külügyminisztérium szankcionálhatja azokat a kínai tisztségviselőket, akik visszaéléseket követnek el az ujgurok ellen.

5. Megvédte Szaúd-Arábiát, hogy elterelje a figyelmet Ivanka ügyéről

A könyv alapján az amerikai elnök lánya, Ivanka Trump email-botrányáról akarta elterelni a sajtó figyelmét, amikor Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolása után Mohamed bin Szalmán, a szaúdi trónörökös védelmére kelt.

Ivanka a magán email címén keresztül bonyolított kormányzati ügyekkel kapcsolatos levelezéseket, ez, amellett, hogy szabályellenes, azért is volt rendkívül kínos, mert a 2016-os kampányban Trumpék egyik elsődleges témája volt, Hillary Clinton hasonló botránya, aki szintén magánszerveren keresztül intézett állami levelezéseket.

6. Mike Pompeo nincs túl jó véleménnyel Trumpról

Bolton írja, hogy az amerikai külügyminiszter a háta mögött többször is kritizálta Trumpot. Pompeo szerint Bolton „számos hazugságot terjeszt, jól becsomagolt féligazságoktól kezdve egészen a nyílt valótlanságokig”.

7. Finnország Oroszország része?

Bolton azt írja könyvében, hogy Trump, mielőtt 2018-ban Helsinkibe utazott, hogy Vlagyimir Putyinnal találkozzon, megkérdezte akkori kabinetfőnökét, John Kellyt, hogy Finnország Oroszország része-e? Minden állítást érdemes fact-checkelni, amennyire lehet, ezért itt tegyük is hozzá, hogy Trump többször járt már Finnországban.

Bolton szerint Trump azzal sem volt tisztában, hogy az Egyesült Királyság atomhatalom-e, plusz összekeverte Afganisztán jelenlegi és volt vezetőit.

8. Jó ötlet megtámadni Venezuelát

Az is olvasható a könyvben, hogy Trump menőnek tartaná Venezuela megszállását, mert az amúgy is az Egyesült Államokhoz tartozik.

Megpróbálták betiltani

A The Room Where It Happened eredetileg márciusban jelent volna meg, kétszer is el kellett halasztani a kiadását a kormányzat ellenkezése miatt. A Fehér Ház beperelte Boltont, az igazságügyi minisztérium is eljárást indított a kézirat visszahívásáért, mondván, hogy több amerikai hírszerzési vezető szerint bizalmas információkat is leírt Bolton, több részt ezen indoknál fogva kihúztak a könyvből. Trump Twitteren a könyvre reagálva mostanában csak Flúgos John Boltonnak nevezi volt beosztottját, ebből egyértelmű, hogy mit gondol a könyvről és az abban foglaltakról.

Jó könyv?

A New York Times egész komoly kritikát fogalmazott meg, recenziójuk szerint Bolton terjengősen, a történetvezetést tekintve csapnivalóan ír, és nagyon érezhető, hogy mennyire öntelt.

A legtöbb lap a káoszos Kína-politikát emelte ki, Trump stratégiai gondolkodásának hiányát, valamint egyéb, a fent is olvasható rövidebb-hosszabb történeteket, de releváns szeletet kap újra az ukrán-ügy is, az ezzel kapcsolatos impeachment-eljárás Bolton szerint rosszabbul is végződhetett volna az elnök számára, ha a demokraták nem politizálják át ennyire a témát és nem csak Ukrajnára koncentrálnak.

A könyv végkövetkeztetéseként talán azt írhatjuk le összefoglalásként, ami viszont a legkevésbé sem újdonság, hogy Bolton szerint a Trump-kabinet irányvonala nem egy nagy stratégián, vagy politikai elképzeléseken alapul, hanem magán Trumpon.