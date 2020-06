A Jobbik országszerte gyűjti a nemzeti konzultációkat - a bevételt jótékonysági célokra fordítja

Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője pénteken sajtótájékoztatón jelentette be, hogy

pártja beszáll abba a kezdeményezésbe, amely összegyűjti a nemzeti konzultációs íveket,

igaz, arra kérik az állampolgárokat, hogy a borítékokat ne adják le, mert azokon a személyes adataik is szerepelnek. Nem szeretnénk egy Kubatov-listához hasonló adatbázist építeni, nekünk az a célunk, hogy az íveket összegyűjtsük, augusztus 15-e után ezeket elvisszük egy MÉH-telepre, és a befolyt összeget pedig jótékonysági célokra fordítjuk - hangsúlyozta a politikus.

Egyébként Nunkovics Tibor arról is beszélt, hogy szerinte a konzultáció elméletben egy nagyon jó eszköz, tudná erősíteni a demokráciát, ha az emberek valódi véleményt tudnának megformálni, és visszaküldeni a kormánynak. Azonban itt nincs másról szó, mint

"egy kommunista propaganda eszközről",

az ember szájába adják a válaszokat - fogalmazott. Ezt azzal indokolta, hogy nincsen olyan ember Magyarországon, aki a kérdések 70-80-90 százalékával ne tudna egyetérteni. Úgy látja, semmi másról nem szól a konzultáció, mint egy újabb propagandáról, amivel a Fidesz fel akarja mérni a támogatottságát a gazdasági válság alatt.

A politikus ezzel kapcsolatban felidézte, a gazdasági válság hatásai még a mai napig tart, és van az országban 430 ezer munkanélküli, akikre a kormányzat költhette volna a konzultációra fordított milliárdokat.

Kérdésre válaszolva közölte, nem tudja, hogy végül a többi ellenzéki párttal közösen adják-e le a begyűjtött íveket, illetve hangsúlyozta, hogy mivel a Jobbik országos lefedettségű párt, az ország minden pontján várják az íveket, standolni is fognak, de nyitva lesznek a párt irodái is, és akár házhoz is mennek a konzultációkért.