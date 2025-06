Meglepetések a közvélemény-kutatásban

Tizenkét és fél éve, 2013 januárjában volt ennyire mélyen a közhangulat, mint most – derül ki a Medián közvélemény-kutatásából, melyet a HVG360 szemlézett. A felmérés szerint

a magyarok 70 százaléka szerint rossz irányba mennek a dolgok, míg csak 23 százalékuk tartja jónak az irányt.

A válaszadók 7 százaléka semleges álláspontot (nem tudja vagy nem válaszol) képvisel.

A pártpreferenciákat kutatva a Medián arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza Párt már töb „lélektani” határt is átlépett:

– a teljes népességen belül 10 százalékponttal vezet a Fidesz előtt,

– a választani tudó „biztos” szavazók körében 15 százalékpont az előnyük,

– utóbbi körben a megkérdezettek több mint felének támogatottságát, 51 százalékát élvezi.

Meglepetés, hogy a Jobbik ismét felkerült a palettára.

A konzervatív ellenzéki erő a teljes népességen belül 2, míg a választani tudó biztos szavazók között 1 százalékon áll.

A Jobbik utoljára háromnegyed éve, 2024 szeptemberében ért el mérhető eredményt a Medián kutatásában.

A pártpreferenciák a teljes népességen belül:

– Tisza: 38 százalék,

– Fidesz 28 százalék,

– Mi Hazánk 4 százalék,

– Kutyapárt: 3 százalék,

– Jobbik: 2 százalék,

– DK: 2 százalék.

A választani tudó „biztos” szavazók között:

– Tisza: 51 százalék,

– Fidesz: 36 százalék,

– Mi Hazánk: 5 százalék,

– Kutyapárt: 3 százalék,

– DK: 3 százalék,

– Jobbik: 1 százalék.

(A kutatás csak a legalább 1 százalékot elért pártokat mutatja. – A szerk.)

A felmérés szerint nagyon vezet a Tisza Párt a 40 év alattiak között, de a 40-49 éves korosztályban is előnyben vannak. Az 50 év felettiek körében továbbra is a jelenlegi kormánypárt az erősebb, de megjegyzik, ezekben a korcsoportokban is megfigyelhető a Fidesz támogatottságának enyhe visszaesése.

A Medián mérése szerint jelenleg a válaszadók 42 százaléka a Tisza, 38 százaléka a Fidesz győzelmére számít a jövő áprilisi választáson, sőt a válaszadók 62 százaléka szeretné is, hogy kormányváltás legyen.