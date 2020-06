A régióban sehol máshol nem emelkedtek jobban az albérlet árak, mint Budapesten

Bár Budapesten egész Európában az egyik legnagyobb mértékben nőttek az ingatlanok bérleti díjai tavaly, a magyar fővárosban, nemzetközi összehasonlításban, "még mindig viszonylag alacsonyak" a díjak; a jó állapotú, jól felszerelt lakásokat tekintve Budapest közvetlenül Bécs mögött szerepel az európai nagyvárosokat nézve - közölte az Eurostat elemzése alapján a Duna House az MTI-vel.

A felmérés szerint a legdrágább városoknak London, Párizs és Dublin számítanak Európában, a legolcsóbban pedig Bukarestben, Varsóban és végül Szófiában bérelhetnek lakást a külföldi diplomaták, munkavállalók - írták. Budapesten egy jó állapotú, jól felszerelt egyszobás lakás havi átlagos bérleti díja 800 euró, egy kétszobásé 1050 euró, míg egy háromszobásé 1550 euró.



A régióban Prága és Bécs után a budapesti belváros a legdrágább, ennél kedvezőbben lehet bérelni Pozsonyban, Bukarestben és Varsóban is lakásokat. Brüsszelben az egyszobás lakások drágábbak, míg a háromszobás nagylakások olcsóbbak a budapesti áraknál - tették hozzá.



A közleményben idézték Benedikt Károlyt, a Duna House elemzési vezetőjét, aki szerint Európában, 2018-hoz viszonyítva, a legnagyobb áremelkedés Budapesten történt, ahol tavaly 15 százalékkal drágábban adták ki a lakásokat, mint egy évvel korábban. Hozzátette: Londonban minden kategóriában - egy-, két- és háromszobás lakások - a budapestiek duplája a bérleti díj.



Az elemzés szerint csak Bécsben (-3 százalék) és Bukarestben (-2 százalék) csökkentek a bérleti díjak az előző évhez képest 2019-re, a többi városban jellemzően 2-8 százalékkal emelkedtek az árak.



Az elemzési vezető hozzátette, az idén, a járványhelyzet miatt, jelentős változások történtek a bérleti árakban és a bérleti konstrukciókban is, de ezek tartósságát és jelentőségét a gazdaság és turizmus alakulása bármilyen irányban befolyásolhatja még az év végéig.



Az Eurostat felmérésben a nemzetközi tisztségviselők által használt bérlemények, lakások árait vizsgálták, így jó a állapotú és jól felszerelt belvárosi lakások árait. Az ilyen típusú lakások bérleti díja azonban a teljes bérleti piacra hatással van - mondta az elemzési vezető az MTI-nek, aki közölte, az elemzéshez a Duna House is szolgáltatott adatokat: a vizsgált lakások Budapesten az I., a II., a III., az V., a VI., a VII., és a XII. kerületben voltak, méretük szerint kategóriánként 110-130, 60-80, illetve 40-60 négyzetméteresek.