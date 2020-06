Jakab Péter: kiderül, milyen büntetés jár, ha őfelségét szembesítik az igazsággal a Parlamentben

Jakab Péter mikrofonját először 2018. június 4-én kapcsolta ki Kövér László, az volt a Jobbik jelenlegi elnökének első parlamenti felszólalása. A hétfői azonnali kérdések órájában a fideszes házelnök ismét az ellenzéki politikusba fojtotta a szót. Jakab Pétert telefonon értük utol hétfő délután. Interjú.

Már megint?

Még mindig… Egészen pontosan, még mindig nem fejlődött tovább Kövér László demokráciafelfogása. Nem akartam mást tenni, mint egy valódi nemzeti konzultációt lefolytatni, valódi kérdésekről, valódi problémákról, de erre nem kaptam meglehetőséget.

Kövér László szerint Ön csak provokálni akart.

Az igazság kimondása mindig csak a hazug embert provokálja. Ez róluk állított ki szegénységi bizonyítványt. Nyilván arra utaltam a felszólalásomban, hogy ez a fajta nemzeti konzultáció nem más mint egy néphülyítés. Szándékos károkozás. Nem propaganda kérdéseket kell feltenni az embereknek, ha már konzultálunk velük, hanem valódikat.

Mit kérdezett volna Orbán Viktortól, ha megkapta volna a szót?

Több témában is választ vártam volna tőle. Az egyik, ha már, ugye, Orbán Viktor elutasítja Soros György igen veszélyes egyesszámú tervét, akkor mi az oka annak, hogy több tízezer keleti vendégmunkást engedett be az elmúlt években. Egyetért-e velem abban, hogy Magyarországnak nem gazdasági bevándorlókra, hanem megfizetett magyar munkavállalókra van szükség? A másik fontos kérdéskör, hogyha Orbán Viktor bírálja Soros Györgyöt, olyan szempontból nagyon helyesen, hogy Soros hitelfelvételre akarja buzdítani az EU-t, ezzel adósrabszolgaságba taszítaná az Uniót, akkor Orbán Viktor miért teszi ugyanazt, amikor a legkülönfélébb hitelekkel adósrabszolgaságra kárhoztatja a magyar embereket. Egyetért-e velem abban, hogy a magyar családoknak nem hitelekre lenne szükségük, hanem tisztességes fizetésre? S ha ezzel egyetért a miniszterelnök, akkor mi a véleménye, meg lehet-e élni 54 ezer forintos közmunkásbérből. Erre vártam volna egy egyszerű igent, vagy egy egyszerű nemet Orbán Viktortól.

Jakab Péter, a Jobbik képviselője kérdést tesz fel az azonnali kérdések órájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. június 29-én MTI/Bruzák Noémi

Azért Orbán Viktornak volt lehetősége válaszolni is. Például elmondta, hogy 10 éve vidékbarát-kormányzás zajlik, majd élesen szembe állította a vidéki embereket a budapestiekkel. Új frontot nyitott a miniszterelnök?

Tény, a fővárost a Fidesz elvesztette, és vidéken fog eldőlni a kormányváltás. Ezért próbál most a vidék felé kommunikálni Orbán Viktor. De ennek nem az a megfelelő eszköze, hogy négy évente száraztésztát osztogatunk mélyszegénységben élő embereknek. Nincs vidékpolitikája a Magyarországnak. Hogy mennyire nincs, jól mutatja, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan nő a szakadék a vidéki és a fővárosi bérek között. Ez nem vidékbarát politika, ez egyszerűen a vidék kivéreztetése. Azt is látjuk, hogy a Jobbik vidéken még mindig jelentős harcállásokkal rendelkezik, ezeket a harcállásokat akarja a Fidesz valamilyen módon megszerezni, mert tudják, ha a vidék a Jobbiké, akkor a kormányváltás 2022-ben be fog következni.

Milyen büntetésre számíthat a felszólalása után?

Kövér László dönt. Előfordulhat, hogy ezzel itt vége a történetnek, és csak „azzal bünteti meg” a magyar embereket, hogy nem lehetett kérdéseket feltenni Orbán Viktornak. De bármi lehetséges. Szórt már ki székfoglalásért milliós pénzbüntetést is. Ki tudja, hogy mennyit ér meg Magyarországon ha valaki őfelségét szembesíti az igazsággal a Parlamentben?