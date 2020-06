Menekülnek az orvostanhallgatók az országból a diploma megszerzése után

A Független Egészségügyi Szakszervezet és a Magyar Orvosi Kamara felmérése szerint, az alacsony bérezés és a körülmények miatt

tízből hat orvostanhallgató külföldre menne dolgozni.

Gyakorlatilag soha nem tervezett még annyi fiatal medikus, illetve medika munkát vállalni, mint most, és az utóbbi időben több ezer szakdolgozó is elhagyta a magyar kórházakat. A számok alapján folyamatos az elvándorlás az egészségügyből.

Korábban a Népszava írt arról elsőként, hogy a kamara felmérésén 10-ből 6 orvostanhallgató nyilatkozott úgy, hogy külföldre menne dolgozni, ha megkapja a diplomáját. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint azonban egyre csökken az elvándorlás.

A szakszervezet szerint, noha nem lehetett volna, már a járvány alatt is volt olyan szakdolgozó, aki külföldön vállalt munkát. Soós Adrianna szerint a járvány idején 5 százalékkal nőtt az eláramlás az egészségügyből. Az elnök szerint gond az is, hogy nem tudni, jövőre lesz-e béremelés. Az elvándorlásnak ugyanis elsősorban anyagi okai vannak – számolt be róla az RTL híradó.