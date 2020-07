Szima kiszáll a DVSC-ből, a városé lesz a klub

Papp László, Debrecen polgármestere sajtótájékoztatón jelentette be, hogy új alapokra helyezik a debreceni futballt, a város megvásárolja Szima Gábor részesedését, így a kisebbségi tulajdonrész után a város közel százszázalékos tulajdonosa lesz a DVSC-nek. Eddig 73 százalék volt a Szima-családnál, 25 százalék az önkormányzatnál.

Gyakorlatilag az új vezetés is megvan: Szabó Péter, aki korábban a DVSC női kézicsapatánál is vezető szerepet vállalt, a város jelöltje a klubigazgatói posztra. Az eddigi cégvezetőre, Róka Gézára továbbra is számítanak, és létrehozzák a szakmai igazgatói tisztséget, amit Tőzsér Dániel, a klub szezon végén visszavonult játékosa fog betölteni.

A polgármester leszögezte, hogy az NB I-es kiesés után a következő idényben az NB II-es bajnoki cím és az azonnali visszajutás a cél, emellett egy társadalmasítási folyamatot és új klubmodellt is el akarnak indítani.

Szima Gábor szintén jelen volt a sajtótájékoztatón, ismertette 19 éves elnökségének főbb eredményeit, és hozzátette, üdvözölné, ha a debreceni cégvezetők beállnának a DVSC mögé, mert ha ez nem történik meg, nehéz idők várnak a klubra.