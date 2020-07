Az Európai Tanács a roma történelem pozitív tanítását szorgalmazza az iskolákban

Az Európa Tanács miniszteri bizottsága szerdán ajánlást fogadott el, amelyben felkéri 47 tagállamát, hogy nemzeti tanterveikbe és oktatási anyagiakba foglalják bele a roma történelmet.

Az ajánlás szerint a roma történelem tanítása elősegíti annak a megértését, hogy a romák régóta szerves részét képezik az európai társadalmaknak, továbbá fontos eszköz az előítéletek, a radikalizálódás, és a holokauszt tagadás elleni küzdelemben is.

A testület ajánlása hangsúlyozza a romák ellen a második világháborúban elkövetett atrocitásokról szóló oktatás fontosságát. Felhívja azonban a figyelmet arra is, hogy a romák történelmével kapcsolatos oktatási anyagoknak olyan részeket is kell tartalmazniuk, amelyek nem csupán áldozatként, hanem az európai gazdasághoz és kulturális örökséghez hozzájáruló szereplőként mutatja be az etnikai csoport tagjait.

Minden szép, minden jó

Ebben a tekintetben, a tananyagnak kiegyensúlyozott információkat kell tartalmaznia arról, hogy a romák hogyan járulnak hozzá a nemzetgazdasághoz, például a kereskedelem, kézművesség, valamint az állattenyésztés által, illetve hivatkoznia kell a romák sokszínű kultúrájára is az irodalom, a vallás, és a zene vonatkozásában.

Ugyanakkor, az oktatási anyagnak fel kell hívnia a figyelmet a romák hátrányos társadalmi helyzetére, és a szociális jogokhoz való korlátozott hozzáférésükre.

A megfelelő oktatás biztosítása érdekében a tanterveknek figyelmet kell fordítaniuk az olyan „megfelelő források” kiválogatására, amelyek biztosítják a cigányellenesség, a gyűlöletbeszéd és az álinformációk visszaszorítását.