Lánchíd: ez a hiszti már a Fidesz vészforgatókönyve lehet, Karácsony lépéselőnyben maradhat

Van, hogy engem is meg tudnak lepni. Kilenc évig nem csináltak semmit, most kórusban aggódnak a Lánchídért, és miközben ezt teszik, küldenek a fővárosnak egy levelet, hogy szeretnék telepakolni a hidat bombákkal és rakétákkal ahhoz a tűzijátékhoz, amit a felmérések szerint még a támogatóik is utálnak. Szép, nem? A Lánchídon nem lesz semmiféle tűzijáték. Az előző és a mostani városvezetés között pedig sok különbség van, de ide most egy tartozik: ők nem újították fel a Lánchidat, mi pedig felújítjuk