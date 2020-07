A szezonkezdettel a bűnözés is megjelent a Balatonnál, de nincsenek kirívó ügyek

A kánikula és az egyre lazábban vett egészségügyi intézkedések nyomán szinte napról-napra többen hűsölnek a Balaton partján. Korábban már a karantént is nagyon sokan a nyaralójukban vészelték át, jókora többletmunkát adva ezzel a helyi önkormányzatoknak, de most a jó idő és a szabadságolások miatt már valódi nyári szezon van a Balatonon. Siófokon az elmúlt hétvégén több mint százezren voltak, és a következő napokban is legalább ennyien lesznek.

Azonban a főleg belföldi turisták mellett, megjelent a "szezonális" bűnözés is. A Somogy Megyei Főügyészség közleményben számolt be arról, hogy egy hét alatt hét embert tartóztattak le különféle bűncselekmények miatt.

A Siófoki Járási Ügyészség például indítványt tett annak a két férfinak a letartóztatására, akik a Balaton-parton családirtással fenyegették meg egy alkalmi ismerősüket, amennyiben nem fizet nekik. A büntetett előéletű 38 és 34 éves gyanúsítottak június 27-én egy zamárdi kocsmában ismerkedtek meg a sértettel, akiről megtudták, hogy jómódú, ezért elhatározták, hogy akár erőszakkal vagy fenyegetéssel pénzt fognak szerezni tőle.

A gyanúsítottaknak ott voltak a feleségeik is, és a már ittas férfit hagyták táncolni velük. A tánc után azonban közölték a férfival, hogy fizessen nekik 100 000 forintot, mivel úgy látták, hogy tánc közben inzultálta a nőket.

Az elkövetők ezután a férfit a bisztró előtt ököllel ütötték, majd a földön fekvő sértettet megrugdosták és megfenyegették, hogy ha nem fizet, akkor kiirtják a családját. A rendőrök gyorsan elfogták a két gyanúsítottat, akik 30 napra előzetesbe kerültek.

Rengetegen vannak és persze én is hallottam néhány garázda esetről, meg hát ekkora tömegben azért látni néhány rossz arcot is...

- mondta megkeresésünkre Siófok polgármestere.

Lengyel Róbert elismerte, hogy a hirtelen megnövekedett idegenforgalom nyomán több lehet a bűncselekmény, de ezek között nem voltak kirívó ügyek.

Siófoki lakosként én nem tapasztaltam, hogy több lenne a bűneset a városban.

- erősítette meg Potocskáné Kőrösi Anita a siófoki polgármester véleményét. A Jobbik országgyűlési képviselője szerint a Balaton partján nagyon megnőtt a belföldi turisták száma, a külföldiekre azonban idén nyáron nem számítanak.

Most nagyon sokan a horvát tengerpart helyett a Balatonnál, illetve Siófokon nyaralnak. A főleg német, osztrák, svájci és olasz szállóvendégek szinte mind visszamondták a korábbi foglalásukat.

- tette hozzá Potocskáné Kőrösi Anita.

Ez egyébként szinte a teljes magyarországi turizmusra igaz, ugyanakkor a vendéglátással, utak szervezésével foglalkozók szerint a belföldi turisták sok esetben most jutnak el olyan hazai nyaralóhelyekre, ahová később visszatérhetnek. A külföldi turisták számának visszaesése Budapesten is érzékelhető. A korábban állandóan telt házzal működő belvárosi romkocsma-negyedben most alig vannak, és kevesen keresik fel a főváros nevezetességeit is.