Dzsudzsák és Korhut is Debrecenbe tart?

A Goal.com úgy érteserült: nagy esélye van annak, hogy Dzsudzsák Balázs is haza térjen és ismét, a nemrégiben kieső Debrecenben futballozzon. A ballábas játékos jelenleg az Al-Ain FC játékosa, ám korántsem biztos, hogy maradhat az araboknál, hiszen ott is csökkentik a költségeket, sőt a légiósok száma is kevesebb lehet. A portál információi szerint nagy az esély a szerződéskötésre.

Ugyanakkor nem ő lehet az egyetlen jelentős igazolás Debrecenben. A másik nagy fogás Korhut Mihály lehet, aki legutóbb a görög Árisz Szaloniki játékosa volt. A 22-szeres válogatott balhátvéd korábban szerepelt Izraelben is és tagja volt a 2016-os EB-n járt válogatottnak is.

Mellettük a DVSC játékosa lehet Varga József, aki 34 alkalommal lépett pályára a válogatottban és a Debrecen után Németországban, Angliában, a Videotonban és a Puskás Akadémiában is szerepelt. Felcsúton és Debrecenben is együtt szerepelt Sós Bencével, aki a hírek szerint ajánlatot kapott a piros-fehérektől, de nemcsak ő, hanem Hegedűs Lajos kapus is.