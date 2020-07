Civil jogsegély a kórházkiürítések miatt hazaküldött betegeknek

Egyszerűen kitölthető mintabeadványokat tett közzé a honlapján a Társaság a Szabadságjogokért nevű szervezet annak érdekében, hogy segítséget nyújthassanak azoknak a hozzátartozóknak és betegeknek, akik az áprilisban elrendelt kórházi ágykiürítések miatt szenvedtek valamilyen sérelmet.

„Hogy a kórházi ágykiürítések problémáját ne lehessen szőnyeg alá söpörni, olyan egyszerűen kitölthető mintabeadványokat osztunk meg, amelyekkel az érintett hozzátartozók panaszt tehetnek az Alapvető Jogok Biztosánál, illetve a Nemzeti Népegészségügyi Központnál.”

- írja közleményében a TASZ.

Emlékezetes, hogy húsvét után a kormány a veszélyhelyzetre hivatkozva összesen 39 ezer kórházi fekvőhely felszabadítását rendelte el, és emiatt súlyos betegeket is hazaküldtek az egészségügyi intézményekből.

Egymás után küldik haza a súlyos betegségben szenvedőket a kórházakból Mióta Kásler Miklós a járvány helyzetre hivatkozva bejelentette, hogy több mint 36 ezer ágyat fel kell szabadítani a kórházakban, szinte minden napra jut egy olyan hír, ami arról szól, hogy súlyos betegségben szenvedő, sok esetben járóképtelen betegeket küldenek el az egészségügyi intézményekből, vagy éppen el se jutnak oda, mert már fel sem veszik őket fekvőbeteg-ellátásra.

Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter azóta többször is visszautasította, hogy az intézkedés miatt bárkinek sérült volna az alapvető ellátáshoz fűződő joga, és tagadta, hogy a hazaküldött betegek közül többeknek is romlott az állapota. Bár a kórházi ágykiürítések ügyében áprilisban ombudsmani vizsgálat is indult, Kozma Ákos, az Alapvető Jogok Biztosa a napokban egy országgyűlési képviselői kérdésre válaszolva azt közölte, hogy az ágyfelszabadítások miatt eddig egyetlen konkrét panasz sem érkezett a hivatalához.