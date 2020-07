Nem könnyeztek volna, ha Kaleta "ott rohad meg egy könyörtelen limai börtön mélyén"

"Egyetlen egy könnycseppet sem hullattunk volna, ha az aberrált Kaleta Gábort, a perui volt nagykövetet nem hozzák haza, hanem ott rohad meg egy könyörtelen limai börtön mélyén. Azt hiszem, hogy odakerült volna az őt megillető helyre, a börtönhierarchia legaljára, ahol ez az embernek alig nevezhető lény megtapasztalhatta volna azt, milyen az, amikor nála erősebbeknek, azok kénye-kedvének ki van szolgáltatva, és a saját bőrén érezheti az erőszakot. Ugyanis a börtönhierarchia alján találhatóak a pedofilok, akiket még a köztörvényes bűnözők is szívből gyűlölnek"

- így kezdte napirend előtti felszólalását Ander Balázs, a Jobbik alelnöke hétfőn a Parlamentben.



A politikus végig keményen fogalmazott az "iszonyatos aberrációról", mely nem egyeztethető össze pártszínezettel, hiszen ezek a "simulékony pszichopaták" sok helyre befurakodhatnak, az viszont a mindenkori hatalom sara, hogy a legkeményebb megtorlásban részesülnek-e, vagy megússzák felháborító ejnye-bejnyével.



Emlékeztetett arra is, hogy a Jobbik már négy évvel ezelőtt adott be a pedofilokra vonatkozó szigorító javaslatokat, de a Kaleta-botrány okán ismét a kormányhoz fordultak.



Ennek lényege, hogy

egyetlen egy "aberrált pedofil" se ússza meg tettét letöltendő börtönbüntetés nélkül;

illetve hogy hozzanak létre egy nyilvános regisztert, hogy egész életükre "égjen rájuk a megvetés", és mindenki tisztában legyen azzal, milyen szörny él a közelben.

Kaleta-ügy: A Jobbik a Btk. szigorítását és a pedofília miatt elítéltek nyilvántartását kezdeményezi A magyar néppárt közleményben jelezte, a parlament elé terjesztették azt a törvényjavaslatot, amelyben kezdeményezik, hogy ítéljék letöltendő szabadságvesztésre azokat, akik a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. A Jobbik előterjesztése differenciálná és megemelné a gyermekpornográfia tényállására vonatkozó büntetési tételeket is.

Ha a szexuális bűncselekmények elkövetőit nem is lehet kasztrálni, ezt a törvényjavaslatot ne heréljék ki - utalt Ander Balázs az esetleges kormányzati Btk-szigorításra, felidézve: a kormánytöbbség egyetlen nap alatt nyírta ki a lakástakarékpénztárakat. Így most is gyorsan odavághatnának - tette hozzá.



Arra is figyelmeztetett, hogy darabonként 28 forintos pénzbüntetést kapott Kaleta Gábor a 19 ezer pedofil fotó után, és azt is felhozta, hogy a jobbikos Kálló Gergely nagyságrendileg ugyanakkora összegű büntetést kapott fideszes plakát "korrigálásáért", illetve a Kaletára kiszabott 540 ezer forintnál többre büntették a dudáló ellenzéki aktivistákat is.

Ander Balázs szerint az sem lehet mentség, hogy Kaleta Gábor csak nézegette a fényképeket, és tevőlegesen nem vett részt a gyermekek kínzásában, hiszen ezzel is biztosította a keresletet.

A Jobbik alelnöke végül megemlékezett arról is a felszólalásában, hogy az Országgyűlés Külügyi bizottsága csak késve értesült a történésekről, és 10 évre titkosították is a részleteket, illetve felvetette, hogyan működik az átvilágítás, és hogyan végzi a munkáját Polt Péter vezette legfőbb ügyészség, ha Kaleta ennyi ideig megúszhatta. Szerinte nincs kegyelem egyetlen a pedofilnak sem, még ha az kormányközeli is.

A Nemzetbiztonsági bizottság elnöke minden magyar diplomatát átvizsgálna a Kaleta-ügy után A teljes diplomáciai állomány soron kívüli nemzetbiztonsági átvilágítását kezdeményezi Stummer János, a Nemzetbiztonsági bizottság elnöke. A Jobbik politikusa szerint Kaleta Gábor volt perui nagykövet büntetőügyének több tanulsága van. Rávilágított többek között arra is, hogy "a kormány megbízásából diplomáciai kiküldetésben dolgozó munkatársak biztonsági átvilágítása jelenleg nem kielégítő."

Az nem derült ki, hogy Kövér László házelnöknek melyik mondat nem tetszett, mindenesetre jelezte,

"lehetett volna egy kicsit emelkedettebb és tisztességes stílusban is előadni"

Ander Balázs felszólalása.



Völner Pál államtitkár is arról beszélt, minden céllal egyet kell hogy értsenek, de a hangvételt ő is kiemelte. Ugyanakkor komoly feladatnak nevezte, hogy Kocsis Mátéval őszre olyan komplex javaslattal álljanak elő, amely nemcsak a Btk-t szigorítja, hanem a gyermekvédelemben is változást jelent.



Egyébként az államtitkár szerint azok a javaslatok, amelyeket elmondott Andrer, már megvannak különböző minisztériumokban, bizottságokban, most csak egységesíteni kell azokat, így a kormánypárti javaslat

"nem csak egy látszatintézkedés lesz".

Elmondta azt is, differenciálni kell a tartalmak, a gyermekek életkora szerint is. Elmondása szerint a kormányzat célja, hogy kiemeltebb alakzat legyen a képek tárolása.



Ugyanis a jogszabályok még azelőtt születtek, "mielőtt az internetes világ ránk szabadult volna".



Völner János válaszában még kitért arra is, hogy a legkeményebb büntetőjog és gyermekvédelem érvényesüljön, jogállami keretek között, vagy azt feszegetve - tette hozzá.