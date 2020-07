1800 forintot kaptak három hónap után a bezárt vásárosnaményi ruhagyár dolgozói

Az Alfahírnek nyilatkozó Nagy Ernőné 1980 óta dolgozik az először Vörös Október Férfiruhagyár, majd Elite, később Berwin Ruhagyár Zrt. jelenleg pedig A.R.J. néven szereplő üzemben. Szerinte nincs esélyük arra, hogy megkapják az elmaradt munkabérüket az angol tulajdonostól.

A több száz demonstráló Vásárosnamény központjához közel, az A.R.J. gyár épülete mellett gyűlt össze. A férfi felsőruházati termékeket gyártó vállalat tulajdonosi köre a koronavírus-járvány miatt kialakult megrendeléshiányra hivatkozva március 22-én felfüggesztette a gyártást és a dolgozókat fizetés nélküli szabadságra küldte.

- Gergely Emilné szerint ilyen reménytelen helyzetben még nem voltak és közeledve a nyugdíjhoz, szerinte már nem tud olyan munkahelyet találni, ami biztos jövedelmet ígérne.

Közben megkezdődött a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) által szervezett tüntetés. Rabi Ferenc a BDSZ elnöke biztosította az egybegyűlteket, hogy az érdekképviselet mellettük áll.

- hangsúlyozta a Rabi Ferenc. Ezután felolvasták azon szakszervezetek leveleit, akik szolidaritásukról biztosították a vásárosnaményi ruhagyár fizetés - és jelen állás alapján - munkahely nélkül maradt dolgozóit. A BDSZ elnöke az Alfahírnek később úgy fogalmazott, hogy a kormány a jelenlegi háromról legalább hat hónapra hosszabbítsa meg az álláskeresési hozzájárulást, de még fontosabb, hogy a kormány olyan új beruházásokat hozzon a térségbe, ami megszünteti ezt a jövő nélküli napról-napra élést.

Szerdán lesz közgyűlése az A.R.J.-nek ahol döntéseket hoznak, az érdekképviselet pedig ezután egyeztetne olyan támogatásokról mint amilyet a turizmus, a vendéglátás és még egy sor szolgáltatást végző ágazat kapott.

- mondta el az Alfahírnek Szénás András. Munkatársa Medve László szerint még a környékbeli városokban, Mátészalkán, Nyíregyházán sincs munkalehetőség.

- tette hozzá Medve László.

- kezdte ezzel a beszédét Filep Sándor, Vásárosnamény Fidesz-KDNP-s polgármestere. Megismételte - amivel egyébként a tavaly októberi önkormányzati választáson is kampányolt, - hogy az A.R.J. korábban fejleszteni akart vásárosnaményi üzemén és a 12 milliárd forint értékű - 5,4 milliárd forintos állami támogatást élvező - beruházás, illetve 370 munkavállaló bértámogatása már elő volt készítve, de a mostani helyzet ahogy fogalmazott "elkeserítő, ledöbbentő és méltatlan" azokhoz az emberekhez, akik már régóta dolgoznak a cégnél.

- mondta el az Alfahírnek Adorján Béla. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés jobbikos képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy az A.R.J. vezetése az állami támogatásokat elvben képzésre költötték, a gyakorlatban azonban ennek nem volt semmi eredménye. Szerinte a cégvezetés javaslata, hogy a dolgozók akkor vehetnék fel július 15. után a munkát, ha lemondanak az elmaradt bérükről, egyszerűen elképzelhetetlen.

A mai magyar foglalkoztatáspolitika szégyene az ami itt Vásárosnaményban történik. Elfogadhatatlan, hogy magánvállalkozások rabszolgaként tartsanak embereket és még azt a kevés fizetést sem akarják odaadni amiért sokszorosan megdolgoztak az itt élők. A kormánynak most kell beavatkoznia. Ha Orbán Viktor azt ígérte, hogy annyi munkahelyet fognak teremteni, amennyi munkahelyet megszüntetett a koronavírus-járvány, akkor lehet bizonyítani. Vásárosnaményban az elmúlt időszakban nemcsak ez a gyár zárt be, hanem egy másik is, tehát több mint 600 ember számít most Orbán Viktor ígéretére