Letiltotta az MTI a Jobbik közleményét, amiben leírták, hogy pert nyertek a köztévével szemben

Nem jelenhetett meg a közmédia részeként működő, és a magyar sajtót alapvető hírekkel ellátó Magyar Távirati Iroda (MTI) hírei között a Jobbik csütörtöki közleménye – értesült az Alfahír.

A közleményben az ellenzéki párt arról számolt volna be, hogy első fokon két sajtópert is megnyert, az egyiket a 888.hu-val, míg a másikat a köztévével szemben. Erről egyébként az Alfahír már szerdán beszámolt, majd a párt ma közleményben erősítette meg, hogy valóban így történt – és bár az írást a szerkesztőségek közvetlenül is megkapták, az MTI-ben nem jelenhetett meg.

Tudomásunk szerint az MTI azzal az érveléssel dobta vissza a Jobbik közleményét, hogy szabályzatuk szerint az

„nem sértheti a közmédia szervezeteinek jó hírét és üzleti érdekeit, nem irányulhat a közmédia bármely szervezete vagy annak munkavállalója ellen”.

Magyarul az volt a problémájuk, hogy a sajtóperekről szóló közleményben a köztévé is érintett volt, méghozzá negatív kontextusban.

Alább olvasható az eredeti közlemény, ami nem jelenhetett meg az állami hírügynökségnél: