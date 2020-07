Heinrich–udvar: műemlék helyett mélygarázs?

A Mária utca, Üllői út, József körút közti területen, – éppen szemközt az Iparművészeti Múzeummal – található a Heinrich–udvar. A kerületi civil aktivisták aláírásgyűjtésbe kezdtek, ugyanis luxusszállodát és mélygarázst akarnak építeni a helyére. Hogy kik? Az kérdéses. Ugyanis bizonyos körök köztudottan szeretnek strómanok mögé bújni. Ahogyan a kerületi önkormányzat lapja, a Józsefváros kinyomozta, a cég tulajdonosa egy pesterzsébeti panelházban él. A cég nevében ugyanakkor mind a mai napig az előző tulajdonos, Szabó Zoltán tárgyal, aki Varga Mihály pénzügyminiszter kollégiumi szobatársa volt...

Miután az ügyet elkezdte felkarolni a sajtó (Gulyás Márton Partizán c. műsorfolyama is szentelt egy adást a témának, és a Magyar Narancs is közölt róla anyagot). A tulajdonosok úgy tűnik, visszatáncolnak, annak ellenére, hogy a kormány elintézte az akadályok elhárítását az építkezés megkezdése előtt. A „nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás” státusz megadásával, egy kormányrendelet biztosítja, hogy a műemléki védettség lekerüljön az épületről, és a kerületi hatóságok se tudják az építkezést megakadályozni. A Józsefváros értesülései szerint annak ellenére nem kezdik meg a nyár folyamán a bontási munkálatokat, hogy már májusban megkapták az engedélyt.

Heinrich-udvar Posta Ákos István

Lapunk érdeklődésére Sátly Balázs, a körzet egyéniben megválasztott önkormányzati képviselője elmondta:

"örömteli, ha épül a belvárosban új szálloda, az azonban példátlan, hogy leveszik a műemléki védettséget és nemzetstratégiainak nyilvánítanak egy ilyen beruházást."

Az önkormányzatot olyan szinten kizárták a folyamatból, hogy egyáltalán nem ügyfél az eljárásban. A képviselő igyekszik az érintett felek között közvetíteni, hogy mindenki számára megfelelő eredményre jussanak. A pikóista frakció LMP-s párthovatartozású vezetőjétől azt is megtudtuk, hogy – tudomása szerint – az érintett lakók a bíróságon támadták meg a beruházó bontási és építési engedélyét.

Posta Ákos István