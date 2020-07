Egészen elképesztő követelései vannak az ukrán túszejtőnek

A túszejtés a nyugat-ukrajnai Luck város központjában történt. A pisztolyokkal és robbanószerekkel felfegyverkezett férfi a busz felrobbantásával fenyegetőzik.

Eleinte nem sokat lehetett tudni a merénylő követeléseiről, később ukrán és orosz hírportálok arról számoltak be, hogy a fegyveres férfi állítólag egy 2005-ös dokumentumfilm levetítését követeli Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnöktől. A film címe Földlakók (Earthlings), és az emberiség által olykor kegyetlen módszerekkel leölt állatok szenvedéseiről szól.

A férfi másik követelése, hogy az ukrán politikai elit, valamint az egyházak vezetői nevezzék magukat törvényes terroristáknak.

A túszejtő egyébként maga értesítette a rendőröket arról, hogy elfoglalta a járművet, és Maxim Plokhojként mutatkozott be. Valójában Makszim Krisovnak hívják és Oroszországban született, de később Ukrajnában telepedett le.

Helyi értesülések szerint több lövés is eldördült, de sérültekről, vagy áldozatokról nem érkeztek hírek. Korábban Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök is megerősítette, hogy a lövöldözésben csak a busz ablakai törtek be.

Vlagyimir Zelenszkij MTI

Krisovot egyébként 2005-ben bűnszervezet létrehozása miatt 6 év börtönre ítélték. 24 évesen szabadult, tehát most 33 éves lehet.