Willem Dafoe 65 éves: 10 dolog, amit nem tudtál róla

Ha másról nem is, vérfagyasztó mosolyáról biztosan felismeri a ma 65 éves Willem Dafoet, Hollywood egyik méltán ikonikus, különc karakterét, aki 40 éves pályafutása alatt eddig 134 alkalommal vállalt szerepet különböző alkotásokban. Egy darabig a rosszfiú skatulyáját viselte nem mindennapi arca és kisugárzása miatt, mára azonban a legkomplexszebb szerepeket is szívesen ráosztják a rendezők. Háromszor is jelölték Oscar-díjra, először az 1986-os A szakaszban, utoljára pedig a 2018-ban bemutatott Floridai álomban, míg Golden Globe-ra két jelölést is begyűjtött, bár díjra váltani eddig egyiket sem tudta.

A színész születésnapja alkalmából elhoztunk 10 érdekességet róla, amikből kiderül, hogy például Dafoe-t kicsapták a középiskolából, fény derül rá, hogy melyik volt a legutáltabb munkája, és hogy majdnem Joker lett egy Batman filmben.