A fővárost a Balatonnal összekötő kerékpárútnak már volt elkészült nyomvonalterve, ezt csak meg kellene valósítani

Steinmetz Ádám pénteken sajtótájékoztatón számolt be arról, milyen állapotban van a balatoni bringakörút, Keresztesy Gergő pedig két keréken tette meg a Budapest-Balaton útvonalat a megígért, de meg nem épített „bicikliúton”. Steinmetz kifejtette, a koronavírus járvány egyetlen pozitívnak mondható hatása Magyarországon, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban egyre többen pattantak biciklire, így még soha nem volt ekkora igény jó minőségű utakra. A képviselő elmondta, a balatoni bringakör egyes szakaszai balesetveszélyesek, hiszen a rossz minőség mellett rosszul is tervezettek, kitáblázottak. Mindemellett egyes szakaszokon a bicikliseknek a járdán haladva gyalogosokat kell kikerülniük, illetőleg olyan autóutakon kell haladniuk, ahol az autósok kerülgetik őket.

Nagyon fontos, hogy a Fidesz-kormány a korábbi ígéreteit végre beváltsa: a balatoni bringakört újítsák fel, az út kapjon új kopóréteget, és ahol csak lehet, 3 méter szélesre bővítsék azt ki az itt biciklizők érdekében

– mondta.

Hozzátette, ez azért is lenne jelentős, mert a kerékpáros turizmussal a balatoni, jellemzően 2-3 hónapig tartó turisztikai szezont meg lehetne hosszabbítani, így akár 8 hónapon keresztül is lenne mód kerékpározni az évben. Az újítás az ún. balatoni háttértelepülések szempontjából is fontos, ezzel őket is a kerékpárúthoz lehetne csatlakoztatni.

Jó lenne a fővárosból is eljutni végre biciklivel a Balatonhoz. Orbán Viktor miniszterelnök úr már 2014-ben szerette volna ezt megtenni: a Fidesz-kormány ígérete szerint 2019 nyarára átadták volna a Budapestet a Balatonnal összekötő bicikli utat

– tette hozzá.

Steinmetz Ádám konkrét kérdésekkel fordult a bringakörút, valamint a főváros és Balaton közötti bicikliút kapcsán Schanda Tamás államtitkárhoz, ezekhez azonban a konkrét válaszok elmaradtak. Az Alfahír kérdésére, hogy pótolta-e már ezt a hiányt Schanda, illetve Révész Máriusz, aki a bicikli utakért is felelős, Steinmetz elmondta, sajnos megszokták a Parlamentben, hogy nem mindig kapnak a feltett kérdésre érdemi választ, s nincs ez másképp most sem: sem arra nem érkezett válasz, hogy mikor fog elkészülni a Budapest-Balaton közötti bicikliút, sem a tervezett 3 méteres szélesítés.

Mivel a Balaton az ország második legnagyobb turisztikai értéke, így amikor bicikli utakról beszélünk, a prioritási sorrendben elsőnek kellene lennie a balatoni bringakör felújításának, valamint ezt a turisztikai értéket az első számúval, jelesül Budapesttel kellene összekötni. Úgyhogy nem mellébeszélni kell, teljesíteni mind Révész Máriusznak, aki ezért felelős, mind pedig Magyarország kormányának

– fűzte hozzá.

Nem javasolja az út megtételét

Keresztesy Gergő a hiteles tájékoztatás érdekében úgy döntött, a fővárosból két keréken indul el a Balatonhoz. A Jobbik Ifjúsági Tagozatának elnöke a 7-es főútvonal nyomvonalát követte, s azt tapasztalta, a legnagyobb részen hiányzott a kerékpárút, csak a településeken találkozott velük.

A távot szándékosan egy olyan kerékpárral tette meg, mely egy átlagos magyar háztartásban is megtalálható, így 8 óra 15 perc alatt több pihenővel ért célba. Keresztesy elmondta, ez bárki számára remek kihívást jelenthetne, azonban útja nem volt veszélytelen, hiszen jelentős forgalmat bonyolít le a 7-es számú főút, emellett pedig más is nehézséget okozott. A főút bizonyos szakaszai igen rossz állapotban vannak, így a kátyúk és aszfaltgyűrődések kerülgetése is megosztotta figyelmét a gépjárműforgalom mellett.

Jelenleg ez a fajta túra egyáltalán nem javasolt, hiszen kiemelten balesetveszélyes. Örülnénk, ha a 2019 nyarára beígért, fővárost a Balatonnal összekötő kerékpárút minél hamarabb megvalósulhatna, hogy ezt az utat akár jövőre a családosok és sportolni vágyók nyugodtan, biztonságos körülmények között meg tudják tenni

– mondta végül.