Christopher Nolan 50 éves: 10 dolog, amit nem tudtál róla

Ma lett 50 éves a hollywoodi rendezők rocksztárja, Christopher Nolan, akivel kapcsolatban manapság már akkor is felszokás kapnia a filmrajongóknak a fejüket, ha csak annyi hír jön felőle, hogy új filmen dolgozik. Nolan megszállottja az űrnek, megreformálta már a képregény adaptációk műfaját, nemrégiben pedig kiderült, hogy sajátos munkamódszerei vannak, ilyen például az a tény, hogy forgatás közben senki sem ülhet le a stábból, mert akkor nem pörög a munka. Eredet, A sötét lovag, A tökéletes trükk, kétségtelen, hogy Nolan neve garantálja a minőségi mozizás élményét, ezért is elképesztő, hogy idáig még egyszer sem kapott Oscar- vagy Golden Globe-díjat, holott előbbire karrierje során ötször, utóbbira pedig négyszer is jelölték. Augusztus 26-tól ismét átadhatjuk majd magunkat a noleni-élménynek, ugyanis a várva várt különleges hangulatú Tenet ekkor debütál majd hazánkban. Addig is íme 10 érdekesség a direktorról.

Nolan Londonban született, 1970. július 28-án. Angol származású apja Brendon James Nolan hirdetési ügyintézőként, míg amerikai édesanyja, légiutaskísérőként és angoltanárként dolgozott. Fiatalabb testvére Jonathan, akivel eddig öt film forgatókönyvét írták közösen: a Mementóét, A sötét lovagét, A sötét lovag - Felemelkedését, A tökéletes trükkét és a Csillagok közöttét. A filmkészítéssel hét éves korában kezdett el foglalkozni, amikor is kölcsönkérte apjától a Super 8 kameráját. Ezzel rövidfilmeket forgatott, aminek szereplői az akciófigurái voltak. Az űr iránti érdeklődését a nagybátyjának köszönheti, aki a NASA-nál dolgozott, mint az Apolló rakéták irányítási rendszerének kiépítésével foglalkozott, ő küldött a rendezőnek néhány felvételt. Nolan azóta az világűr szerelmese. Nolan gyerekként hatalmas rajongója volt az 1977-ben bemutatott Csillagok háborújának, ezért 8 évesen a stop motion technikát segítségül hívva leforgatta a saját Star Wars filmjét. Nolan egyszerre amerikai és brit állampolgár, felesége Emma Thomas, akitől négy gyermeke született (3 fiú és 1 lány). Christopher Nolan első filmje, az 1998-ban bemutatott A Csapda mindössze 3000 fontnyi költségvetésből gazdálkodhatott, a forgatási munkálatok egy éven keresztül tartottak, annak köszönhetően, hogy csak hétvégén dolgoztak rajta. A 2000-es Memento ötlete Nolan öccse fejéből pattant ki, miközben Chicagóból Los Angelesbe tartottak. A felesége gyilkosának nyomába szegődő amnéziás férfi történetét - aki képtelen az új emlékeket néhány percnél tovább megőrizni ezért tetoválásokkal és jegyzetekkel emlékezteti magát az eseményekre - végül hatalmas siker lett. Nolan sajátos filmkészítési módszerrel dolgozik: az intuíciót kombinálja a geometriával. Rengeteg képet és ábrát készít a korai fázisban, hogy pontosan bemutathassa a mozgásokat és a film ritmusát. Kip Thorne, a Caltech fizikusa összehasonlította a direktor "megérzéseit" olyan tudósok gondolkodásmódjával, mint például Einstein. Ebből kiderült, hogy Nolan ösztönösen képes megragadni azokat a dolgokat, amiket az átlag emberek csak ritkán értenek meg. A születésnapos rendező 10 kedvenc filmje csökkenő sorrendben a következő: 2001: Űrodüsszeia (1968), A fekete lyuk (1979), Szárnyas fejvadász (1982), Kínai negyed (1974), The Hitcher (1986), Arábiai Lawrence (1962), Őfelsége titkos szolgálatában (1969), Star Wars: Egy új remény (1977), Aki király akart lenni (1975), A Topkapi kincse (1964). Kedvenc rendezője sem maradhat ki a listából, aki nem más, mint Stanley Kubrick.