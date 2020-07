Jakab Péter: Az állami vezetők járuljanak hozzá a közös teherviseléshez!

A Jobbik elnöke, Jakab Péter benyújtott egy indítványt, amiben arra tesz javaslatot, hogy az állami vezetők - ide értve a miniszterelnököt és a köztársasági elnököt is - járuljanak hozzá a járvány elleni védekezéshez oly módon, hogy a havi javadalmazásuk 30%-át kötelezően a Járvány Elleni Védekezési Alapba juttatják.

Jakab kitér arra is a javaslatban, hogy a többségi állami tulajdonú gazdasági társaságok vezető állású munkavállalóinak díjazását bruttó 1.000.0000.- ft/hó összegben maximalizálja a kormány, a többletösszeget pedig szintén a Védekezési Alapba utalják.

Indoklásként szerepel, hogy a járvány elleni védekezés és a károk enyhítése óriási pénzügyi erőforrást igényel, ezáltal általános megszorításokat követel meg. A kormány szerint az ezzel járó költségekhez mindenkinek hozzá kell járulnia, ezért a pártoktól, az önkormányzatoktól, a nemzetközi vállalatoktól és a bankoktól már sikerült elvonnia a pénzt, annak érdekében, hogy azt a járványügyi védekezési alapba „csoportosítsa át”. Hozzáteszi, érthetetlen okokból több jelentős forrás és meglehetősen indokolt megszorítás kimaradt a kormányzati intézkedések közül, ilyen például azon állami vezetőknek a köre, akiktől kiemelt pozíciójukból adódóan joggal várható el, hogy a bajban felelős magatartást tanúsítva, járuljanak hozzá a közös teherviseléshez.

Jakab megemlíti ezzel kapcsolatban, hogy az állami tulajdonú pénzügyi szektor vezetőinek adható maximális bruttó havi alapbér 5.000.000.- ft/hó. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi válságos helyzetben, amikor minden vezetőnek példát kell mutatnia, ezek a bérek tarthatatlanok, valamint a kormányzati intézkedések – mind az igazságosságra való törekvés, mind a következetesség okán – ezen fizetések csökkentésének irányába kell, hogy mutassanak.

-nyilatkozta lapunknak Jakab Péter, majd azt is elárulta, hogy az így befolyt összeget

költsük egészségügyre, például az egészségügyi dolgozók bérrendezésére. A kormány eddig a közteherviselésre hivatkozva vont el rengetek pénzt az önkormányzatoktól, vagy épp nekünk jobbikosoknak is be kellett fizetni a kasszába összesen 255 milliót. Most szeretnénk látni, hogy vajon saját magukat hajlandóak-e bevonni a közteherviselésbe.