Magyarul írt cikkben üzent a román Hírcsárda az Indexnek

A román szatirikus online portál, a Times New Roman is támogatásáról biztosította az Index újságíróit egy szerkesztőségi közleményben.

A www.timesnewroman.ro oldalon az alábbi szöveget tették közzé, magyar nyelven:

Ritkán közlünk komoly szöveget a TNR oldalán. Még ritkábban olyan nyelven, amelyet nem értünk. Bárkit és bármit kifigurázunk, még magunkat is – ez határoz meg minket. Néha azonban, amikor a sajtószabadságot brutálisan megtámadják, készen állunk sorsközösséget vállalni az áldozatokkal.

Azt szeretnénk üzenni az Index.hu újságíróinak, hogy mellettük állunk a véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott küzdelmükben. Különösen azért, mert saját tapasztalatból tudjuk, mit jelent, amikor a politikum megpróbálja korlátozni a véleménynyilvánítás szabadságát.

Ugyanolyan jól tudjuk azt is, hogy egy politikailag ellenőrzött sajtó mennyire káros a társadalomra – sajnos, túl sok erre a példa Romániában. Ezért is azt szeretnénk, hogy továbbra is ellenálljatok a nyomásnak, és őrizzétek meg drága áron megszerzett szabadságotokat. Amikor a kritikus hangokat elnémítják, maga a demokrácia is veszélybe kerül.

És amikor mindez elmúlik, és a véleménynyilvánítás szabadsága ismét megfelelő helyére kerül a társadalmon belül, találkozzunk mindannyian a román-magyar határnál. Ti hoztok néhány kürtőskalácsot, mi pedig igazi román pálinkával fogadunk Titeket!

A TNR szerkesztősége