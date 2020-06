A Gyurcsány-kormány után a mostani kormányzat is a vasúti szárnyvonalak megszüntetésére készül?

Ahogy korábban írtuk, június 6-tól több vonalon is súlyos járatritkításokat alkalmaz a kormányzat javaslatára a MÁV. Az intézkedés mintegy 34 vasútvonalat érint.

A járványra hivatkozva 34 vasútvonalon "nyírja ki" a vasúti közlekedést a kormányzat. 12 vasútvonalon napi egy oda-vissza járatra csökkentik a vasútforgalmat, de a másik 22 vonalon is jelentősen csökkentették a vonatok számát. Igaz ezeken a vonalakon pótlóbuszokkal(!) pótolják a kieső járatokat.

A kormány szerint erre azért van szükség, mert a járványhelyzet hatására helyenként „ötödére-tizedére” csökkent a vasúti utasszám és az „utazóközönség változó igényeivel” összhangban változás kell.

Lehetne ezt célszerű költségcsökkentésre is fogni, ugyanakkor ezzel az a baj, hogy napi egy vonathoz is ugyanúgy szükség van mozdonyvezetőre, az állomásokon forgalmi ellenőrökre, vagy jegykezelőkre és a sínek karbantartását továbbra is el kell végezni.

Közlekedési szakértők szerint az állhat a változás hátterében, hogy az intézkedés révén tovább fog csökkenni az utasok száma, erre hivatkozva pedig majd, "gazdasági okok miatt" megszüntetik ezeket a szárnyvonalakat a későbbiekben.

Schwarcz-Kiefer Patrik, a Jobbik Baranya megyei képviselője pénteken több helyen is információs táblákat helyezett el, hogy felhívja az utasok figyelmét a közlekedést érintő változásokra. Sokatmondó az a tény, hogy a kormány csupán a szombati változások előtt egy-két nappal tájékoztatta a helyi lakosokat a súlyos járatritkításokról.

A képviselő elmondta lapunknak, hogy teljes mértékben értelmetlen a ritkításokra vonatkozó intézkedés, hiszen semmivel nem gazdaságosabb a pótlóbuszok és a vonatok közös fenntartása. Úgy véli, ez azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány, az egykori szocialista kormányok vidéksorvasztó politikáját követi.

"Mohács és Villány között vonattal eddig 25 perc volt az út, a pótlóbuszok miatt ez akár 70 perc is lehet. Ez lenne a 21. századi Magyarország?"

- tette fel a kérdést a politikus, hozzátéve: ha segíteni már szemmel láthatóan nem tudnak a vidéki városoknak és falvaknak, legalább ne ártsanak nekik.

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy csupán hisztériakeltésről van szó, akkor érdemes megemlíteni a korábbi főpolgármester, Tarlós István kiszivárgott levelét. Ebben Tarlós arról írt, hogy most, még a járvány alatt ideje lenne Volán-buszokkal kiváltani bizonyos vasúti mellékvonalakat. Az egyelőre titkos Tarlós-terv egy alternatívát tartalmaz: