Kelet-európaiakat gyűlölő politikussal pózol Orbán

Európai szintű botrányt okozott 2012-ben, hogy az akkori liberális holland kormányt kívülről támogató Szabadságpárt olyan honlapot hozott létre, melyen

kelet-európai bevándorlók által elkövetett törvénysértéseket lehetett bejelenteni.

Geert Wilders, az idegengyűlölő holland Szabadságpárt vezetője most Orbán Viktor fideszes miniszterelnök vendége volt, melyet a kormányfő büszkén,

Egy kedves holland srác

megjegyzéssel posztolt a közösségi médiába.

A kelet-európaiak, így a Nyugatra vándorolt magyarok mószerolására alkalmas honlap az Európai Parlamentben is téma volt, az MTI 2012 márciusi tudósítása szerint

az MSZP és a Fidesz EP-képviselői is arra szólították fel a holland kormányfőt, hogy határolódjon el a honlaptól és a radikális párt eszméitől.

Gyürk András fideszes EP-képviselő írásbeli reagálásában többek közt így fogalmazott erről a „kedves holland srácról”:

Mélységesen felháborítónak tartjuk, hogy a Szabadságpárt honlapja származási alapon uszítja a holland lakosságot a kelet-európai állampolgárok ellen. (…) Nem tűrhetjük az emberi méltóság megcsúfolását és a származás szerinti egyenlőség kétségbe vonását. Nem tűrhetjük, hogy nyíltan becsméreljék a kelet-európai polgárokat.

Wilders két és fél éve már járt Magyarországon, akkor a Fidesz és a Hit Gyülekezete közreműködésével mutathatta be Halállistán – Az iszlám háborúja a Nyugattal és velem című könyvét. Az akkori, épp a Hit Gyülekezete győri központjában tartott könyvismertetőn a Fidesz és a kormány részéről jelen volt Széles Sándor, Győr-Moson-Sopron megye kormánymegbízottja és Simon Róbert államtitkár, Győr fideszes országgyűlési képviselője is, akiket külön be is mutattak a megjelenteknek.

Orbán Viktornak nem Wilders az első baklövése. Szeptemberben a magyar kormányfő azzal az Andrej Dnakóval fotózkodott, aki

a szlovák himnusztörvényt beterjesztő soviniszta Szlovák Nemzeti Párt vezetője.

Az indítványban a dunaszerdahelyi magyar focicsapat magyar érzelmű, a meccsek előtt a magyar Himnuszt is eléneklő szurkolói miatt azt javasolták, büntessék külföldi állam himnuszának eléneklését, ha nincs jelen az adott ország delegációja.