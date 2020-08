A korrupcióval vádolt Boldog István arról akar törvényt hozni, amit saját maga és pártja is többször leszavazott

„A pedofilok, hogy kasztráljuk őket, már egy régi javaslatom” – mondta Boldog István a Mezőtúri Városi Televízió műsorának. A képviselői nyilatkozatot, melyből nagyvonalúan kimaradt, hogy ellene büntetőeljárás van folyamatban, a 444 vette észre.

Boldog az adásban azt is mondja:

A kémiai kasztrálást mindenképpen végre kell hajtani. El kell venni a lehetőségét is annak, hogy egy pedofil többszörösen visszaeső tudjon lenni.

Csakhogy Boldog hazudik, korábban egész mást gondolt a pedofilokról, és ezt most portálunk a Parlament honlapján levő jegyzőkönyvekkel bizonyítja. A Jobbik ugyanis már három alkalommal is benyújtott olyan törvénymódosítási javaslatot, melyek

a pedofil bűnözők kémiai kasztrálását tennék lehetővé.

Az ellenzéki párt először 2010 novemberében terjesztette a Ház elé a javaslatot, mely az illetékes Alkotmányügyi Bizottság 2011. március 7-i ülésének napirendjén szerepelt. A gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzésére és megakadályozására szolgáló egyes büntetőjogi jogszabályok megalkotásáról és módosításáról szóló törvényjavaslat című előterjesztésre akkor sem a Fidesz, sem a KDNP bizottsági tagjai nem reagáltak, de

nem szavazták meg a javaslat napirendre vételét sem,

miközben az MSZP-s Ipkovich György maga is azt mondta, ő a maga részéről támogatja a tárgysorozatba vételt.

A kormány részéről Gáva Krisztián, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára a bizottsági ülésen az elnök kérdésére azt mondta, a tárgysorozatba-vételt követően kívánnak véleményt nyilvánítani.

Az Jobbik akkor az Országgyűlés plénuma előtt is kérte a javaslat tárgysorozatba vételét, a nyilvános szavazásra 2011. május 2-án került sor. Némileg meglepő, de a KDNP-frakció többsége támogatta az ellenzéki párt tárgysorozatba vételi javaslatát (24 igen, 6 nem, 3 tartózkodás), azonban a Fidesz képviselői közül csak 21 igen szavazat került ki, sőt

Boldog István maga is nemmel szavazott a pedofilok kémiai kasztrációjáról szóló törvénynek még az Országgyűlés elő kerülésére is.

Így azután a javaslat a papírkosárba került.

A következő alkalom 2012 tavasza, mikor az új Büntető törvénykönyvet kodifikálta az Országgyűlés. Az ellenzéki párt akkor is módosító javaslatban kezdeményezte a „szexuális bűnözők” gyógykezelését, ha azt gyermek- vagy fiatalkorúak ellenében követik el, de sem az Alkotmányügyi Bizottság, sem az Emberi Jogi Bizottság, sem az Ifjúsági Bizottság egyharmada sem támogatta, és a kormány képviselője sem értett egyet a módosítással.

Az Alkotmányügyi Bizottság jegyzőkönyvének tanúsága szerint Répássy Róbert államtitkár így fogalmazott:

Tisztelt Bizottság! Ezt semmiképpen sem nevezném romantikus javaslatnak, de ezt sem támogatjuk. A kémiai úton való kasztrálásról szól ez a javaslat.

Az Emberi Jogi Bizottságban a jegyzőkönyv szerint Gáva Krisztián helyettes államtitkár közölte, hogy

az igazságügyi tárca nem támogatja a javaslatot.

Ugrunk az időben, 2016 decemberében a Jobbik ismét benyújtotta az indítványt A gyermekkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megelőzése és megakadályozása érdekében szükséges egyes büntetőjogi szabályozások módosításáról szóló törvényjavaslat címmel. Az illetékes Igazságügyi Bizottság ezt 2017. február 20-án tárgyalta, a Fidesz részéről Vas Imre bizottsági alelnök véleményezte a javaslatot. Vas a bizottsági jegyzőkönyv tanúsága szerint akkor ezt mondta:

Az én ismereteim szerint ennek a fajta gyógykezelésnek orvostudományilag nem egyértelmű a megítélése. Tehát nem feltétlenül támogatott, vagy úgyis mondhatnám, hogy igen erősen az orvos társadalom ebben megosztott. Ezért a tárgysorozatba vételt nem tudjuk támogatni, csak tartózkodni tudunk.

Boldog István pártja akkor szintén elutasította még a tárgysorozatba vételt is, miközben Bárándy Gergely az MSZP nevében azt mondta, ők is tudják támogatni a javaslat tárgysorozatba vételét, mert azt gondolja, hogy „ez jó és egyébként az eltérést, a megelőzést szolgáló javaslat”.

Ekkor a kormánysajtó is „rárepült a témára”, mi is beszámoltunk arról, hogy a Magyar Időknek Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott: az utóbbi hat évben a kormány többször is módosította a Btk.-t a gyermekek és a kiskorúak védelmében, legutóbb úgy, hogy az ellenük elkövetett szexuális bűncselekmények soha nem évülnek el. Megítélésük szerint a jelenlegi jogszabályi környezet megfelelő erőt ad az ilyen bűncselekmények elkövetői ellen, ezért nem fogják támogatni a jobbikos indítványt.

Boldog István álláspontjának megváltozása – a Kaleta-botrány fényében – megsüvegelendő. Az viszont csöppet sem érdemel tiszteletet, hogy a gazdasági bűncselekményekkel vádolt fideszes képviselő azzal próbálkozik, hogy neki mindig is ez volt az álláspontja. Mint az előzményekből látható,