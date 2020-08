Ismeretlen pénzből, „digitális inkubátorban” keltetik a fideszes Facebook-katonákat

Megafon Központ néven indított nemrégiben egy igen sajátos, „digitális inkubátort” Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója annak érdekében, hogy a jobboldali, kormánnyal szimpatizáló fiatalokból „profi Facebook-harcost” képezzenek ingyenes tréningek segítségével. Mindezt különös megvilágításba helyezi az a tény, hogy nemrégiben Péterfalvy Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke belengette, a kormánynak jogszabályt kellene alkotnia a Facebook működéséről.

Kovács István Megafon promó videója

Kovács István neve sokaknak ismerősen csenghet, nem véletlenül: az Európai Parlament és az amerikai kormány korábbi ösztöndíjasa rendszeresen megfordul a HírTV-ben, a közmédiában, emellett előszeretettel szólaltatják meg a Magyar Hírlap és a Demokrata hasábjain is. Kovácsról érdemes megjegyezni, hogy Szánthó Miklós (aki ma is az Alapjogokért Központ igazgatója) egyetemi évfolyamtársa volt, politikai karrierjét pedig a Fidelitasban kezdte, majd a tavalyi európai parlamenti választáson a Fidesz-KDNP közös pártlistájának 14. helyén indult.

Még mielőtt azonban rátérnénk, mi is a Megafon Központ célja, érdemes egy pillantást vetni Kovács István munkahelyére, az Alapjogokért Központra.

Az Alapjogokért Központ vállaltan a Fidesz pénzéből működik

A budapesti székhelyű, 2013 óta működő jogi elemző- és kutatóintézet leginkább egy fiatal jobboldali jogászokat becsatornázó műhelyként értelmezhető. A kormánnyal való szívélyes viszonyukat mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Szánthó Miklós igazgató 2017-ben, az RTL Klub Magyarul Balóval című műsorában Baló kérdésére készséggel elismerte, hogy a Polgári Magyarországért Alapítvány finanszírozza az Alapjogokért Központot. Egyébként a Polgári Magyarországért Alapítványról elmondta,

„ez a Fidesznek a pártalapítványa, illetve többek között jegybanki alapítvány is, és én személy szerint nagyon büszke vagyok rá, hogy akár Balog Zoltán, akár Kövér László, akár Matolcsy György támogatásra érdemesnek tart minket.”

Szánthó azóta nagyot lépett előre a NER képzeletbeli ranglétráján, így ma már nemcsak az Alapjogokért Központ igazgatója, hanem a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, vagyis a KESMA kuratóriumi elnöke is.

Gulyás Gergellyel kifejezetten jó viszonyt ápolnak

A Magyar Narancs egy három évvel ezelőtti cikkében azt írja, jogászkörökben az az általános vélemény, hogy az Alapjogokért Központ elég szorosan „be lehet kötve” a fideszes Gulyás Gergelyhez, a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Szintén ebből a hosszú és alapos írásból lehet tudni azt is, hogy

a Központ 2013-as alapításának évében a Fidesz 31,6 millió forinttal támogatta a szervezetet, 2017-ig pedig több mint 224 millió forintnyi közpénzt kapott a nagyobbik kormánypárt és a jegybank alapítványaitól.

Érdemes megjegyezni, hogy az alapítványokkal és egyesületekkel szemben a nonprofit kft. működési forma miatt az Alapjogokért Központnak nem kell tételes kimutatást közzétennie támogatóiról, ami enyhén szólva nem könnyíti meg a tisztánlátást.

Múlt hónapban 100 milliót kapott a Polgári Magyarországért Alapítvány a Fidesztől

Apropó, ha már az alapítványoknál tartunk, a Matolcsy György által alapított, fentebb már említett Polgári Magyarországért Alapítvány információk szerint jó két évnyi készülődés után idén februárban irodát nyitott Brüsszelben. Mint azt Balog Zoltán, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, az a céljuk, hogy a „brüsszeli buborék” megismerje az igazi Közép-Európát. Úgy tűnik, nem kell azért annyira aggódni, maradt még a kasszában pénz: az alapítvány weboldalán elérhető Támogatói fülön található adatokból látható,

éppen egy hónappal ezelőtt, 2020 júliusában egy igen jelentős, 100 millió forintos apanázst kaptak a Fidesztől.

A Fidesz százmilliós utalása

Néhány éve Keszthelyi Erik is feltűnt az Alapítvány támogatójaként

A hatalmas összeg mellett szinte csak zsebpénznek tűnik az a 2015. és 2017. februári, 3-3 milliós támogatás, ami Keszthelyi Eriktől érkezett. Keszthelyi egy igen érdekes figura, a 444.hu három évvel ezelőtti portréja szerint az egykori szekszárdi pincér az állami cégektől származó milliárdos bevételeinek köszönhetően egészen röviden idő alatt a hazai biztosítási piac királyává vált.

Keszthelyi Erik kétszer is nagylelkű volt

A Mészáros Lőrinccel közös Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezető igazgatója legutóbb alig két hónapja azzal került be a hírekbe, hogy többségi tulajdont vásároltak az Insurance Partners Biztosítási Alkusz Kft.-ben, ezzel a lépéssel pedig bekebelezte piaci riválisát. Érdekesség, hogy a vállalkozás székhelye Felcsútra van bejegyezve.

NER mottó: minden út Felcsútra vezet

Mit akar a Megafon Központ?

A június végén elindított, Kovács István saját projektjének számító Megafon Központot elmondása szerint azért hozta létre, hogy a

„közösségi médiát cunamiként elárasztó, a nyílt társadalom hálózata által finanszírozott, balliberális tartalmak ellen felvegye a harcot.”

Mint azt a Központ vezetője nem sokkal az indulásuk után több kormányközeli propagandalapban elmondta (mandiner, PestiSrácok, KarcFM), céljuk, hogy a jobboldali, konzervatív hangokat felerősítsék a közösségi médiában, ehhez pedig ingyenes képzéseket is biztosítanak a jelentkezőknek.

„A Magyarország jövőjéért dúló harc itt dől el, ezért össze kell fognunk!”

Egész pontosan ezt írják: „Olyan online közösségeknek adunk otthont, amik akár politikai, akár piaci okok miatt alig jutnak levegőhöz, továbbá ”a Megafon Központnál nem kevesebbet vállaltunk, mint hogy megtaláljuk a nemzeti érzelmű kortársainkat, felerősítsük a hangjukat, hozzájáruljunk a sikerükhöz, közösséget hozzunk létre.”

Ilyen posztokkal találkozni a Facebook-oldalukon

A jelenleg 53 feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornájukon mindössze egyetlen bemutatkozó videó található, vagyis úgy tűnik, egyelőre nem viszik túlzásba a professzionális, „konzervatív” és „nemzeti” tartalomgyártást.

Fiatal fideszes véleményvezéreket és Facebook-katonákat képeznek

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint májusban 3 millió forintos alaptőkével elindított Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft.-nél mindössze egy fő dolgozik, miközben weboldaluk GYIK-jében ezt írják: „A Megafonban jelenleg egy kis számú, de lelkes csapat dolgozik”.

A 2020. május 12-én bejegyzett Megafon Központ adatai

Ennél jóval érdekesebb ugyanakkor, hogy pontosan miféle teljesen ingyenes képzéseket is biztosítanak az érdeklődőknek annak érdekében, hogy „a politikailag korrekt véleménydiktatúrában” is hallathassák hangjukat. A jelentkezési határidő augusztus 20., ezután a szóbeli felvételi beszélgetéseket augusztus 24. és szeptember 4. között tartják a Megafon budapesti irodájában.

A szeptember közepén megrendezésre kerülő, négy teljes napot kitöltő, személyes részvételt igénylő képzésükön a résztvevők megtanulhatják a hazai közösségi média legnépszerűbb platformjainak (Facebook, Instagram, YouTube) működési elveit, azt, hogyan kell jelen lenni és jelen maradni az online térben, milyen „vizuális formába érdemes önteni a mondandójukat”, miben különbözik az online videó egy klasszikus videótól, hogyan szerezhetnek új követőket, miként lehet hatékonyan hirdetni posztokat, emellett az érdeklők megismerkedhetnek a grafikai utómunka alapjaival is.

Fontos megemlíteni, hogy nemcsak kezdők jelentkezhetnek, hanem azok is, akiknek már van Facebook-oldaluk, YouTube- vagy Instagram-csatornájuk, de szeretnének szintet lépni, mert kevés emberhez jutnak el a tartalmaik. Továbbá olyanokat is várnak, akik tudnak videót vágni, ismerik az InDesign és a Photoshop programokat vagy értenek a szövegíráshoz. Ezenkívül természetesen nemcsak munkával, de pénzzel is lehet támogatni a Központot.

Máshol ezért súlyos pénzeket kell fizetni

Azért, hogy valaki képbe kerüljön a közösségi média platformok működésével kapcsolatban és otthonosan mozogjon a hirdetések világában, az ilyen jellegű komplex képzéseket és workshopokat kínáló cégek borsos árat kérnek el. Általánosságban elmondható, hogy még a legolcsóbb közösségi média tréning is 25.000 forintba kerül, de a határ a csillagos ég, mert találni digitális marketing képzést 320.000 forintért is, igaz, ezeket neves szakemberek tartják és több óraszámban, kiterjedtebb ismeretanyagot biztosítanak, így például megtanítják az e-mail marketing fortélyait és a hatékony webshopmenedzsmentet is.

Rejtélyes amerikai előadókat is behúztak

A Megafon Központ életre hívója augusztus 5-én a Mandinernek adott interjújában elmondta, sokan jelentkeztek hozzájuk munkára és képzésre, egy hónap alatt pedig több mint kétezren regisztráltak a weboldalunkon. Kifejtette, noha a képzési tervünkön folyamatosan dolgoznak, hogy a legversenyképesebb tudást adják a résztvevők számára, az már szinte biztos, hogy lesz egy kezdő, valamint egy haladó osztály, mivel a jelentkezők tudásszintje eltérő.

Kovács szerint profi stáb áll a rendelkezésükre, sőt, vannak amerikai partnereik is, akik a legtöbbet tudják a közösségi média működéséről. Úgy fogalmazott:

„Nem túlzás azt mondani, hogy az Egyesült Államokban vannak a legjobb digitális szakemberek a világon. Az ő szaktudásukat is igénybe vesszük mind a tervezés, mind pedig a lebonyolítás során.”

Nagy kérdés, vajon miből telik a Központnak a rejtélyes szakemberekre, miután a fentebb már említett 3 millió forintos alaptőkén kívül nem ismert, hogy bármilyen további támogatást kaptak volna.

Megkerestük kérdéseinkkel a Megafon Központot, de egyelőre nem kaptunk választ.

Ezekre voltunk kíváncsiak:

A nyilvánosan elérhető cégadatok alapján májusban 3 millió forintos alaptőkével indították el a Megafont. Kaptak-e azóta valamilyen forrást, és ha igen, kitől vagy milyen szervezettől?

Mekkora összeget szánnak a képzésekre?Hány ember dolgozik jelenleg a Megafon Központnál?

Pontosan hány fővel tervezik megrendezni a szeptember közepén induló képzéseiket?

Milyen kritériumoknak kell megfelelniük azoknak, akik eljutnak a szóbeli felvételiig?

Név szerint kik fogják tartani a képzéseket?

Az oktatásért cserébe kapnak valamilyen juttatást az előadók?

Amint reagálnak, frissítjük cikkünket.

Kárpáti Lóránt Máté