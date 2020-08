Ekkora a baj? Müller Cecíliát is bevetette a kormány a migránsok elleni küzdelemben

Csütörtökön a röszkei kerítésnél tartott sajtótájékoztatón az ORFK illetékesei mellett a koronavírus elleni küzdelem során országos hírnévre szert tett országos tisztifőorvos is feltűnt, és ha már ott volt, az új onnan szerzett bizalmi indexét be is vetette az illegális migrációval szemben.

Müller Cecília az MTI beszámolója szerint a sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy Magyarország közegészségügyi és járványügyi helyzete kiváló, és ezt rendkívüli mértékben veszélyezteti az ellenőrizetlen migráció.

"Egészségügyi kockázatot hordoz, ha valaki ellenőrizetlenül, ismeretlen helyről érkezve lép Magyarországra"

- magyarázta.

Itt már nincs nyunyóka!

Azt is elmondta, hogy az illegális migránsok jellemzően olyan területekről érkeznek, amelyek közegészségügyi helyzete lényegesen rosszabb a magyarnál, több olyan betegséget hordozhatnak, amelyek Magyarországon soha vagy régen nem fordultak elő - példaként említve a tífuszt, a fertőző májgyulladás bizonyos formáit vagy a trópusi betegségeket.

Azt is kiemelte Müller Cecília, hogy a migránsokat kibocsátó országok a koronavírus-járvány szempontjából piros besorolásúnak minősülnek. A lakosság védelmében hozott korlátozó intézkedések biztosítják, hogy ezekből az országokból még a magyar állampolgárok is ellenőrzött formában térhessenek haza. Az illegális migránsok megtagadják az együttműködést a hatóságokkal, így az egészségügyi szervekkel is, egészségi állapotuk ismeretlen, nem tudható, hordozzák-e a koronavírust vagy akár mutatnak-e tüneteket. Belépésük Magyarországra járványgócok kialakulásához vezethetne - hangzott el az országos tisztifőorvostól.

Ők nem migránsok



Kérdésre válaszolva a tisztifőorvos elmondta: Pápán szerda éjfélig 22 igazolt koronavírus-fertőzöttet találtak. A góc kialakulását az okozta, hogy tüneteket mutató ember ment közössége, ahogy az korábban Mezőkövesden vagy Sopronkövesden is történt. Jelenleg is tart a kontaktuskutatás, a karanténban lévők szűrése. Az nem derült ki, hogy itt is illegális migránsok lennének a vírusgazdák.