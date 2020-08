Biztonságos Balatont! címmel aláírásgyűjtésbe kezdett a Jobbik

Potocskáné Kőrösi Anita, a Jobbik országgyűlési képviselője pénteki, Siófokon tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, pártja aláírásgyűjtést indított, emellett vasárnapig 48 órás éhségsztrájkba kezd a balatoni település obszervatóriumának megmentéséért, mivel éppen azon a telken akarnak egy ötszintes apartmanházat felhúzni, ahol a viharjelző működik.

Több szakmai és civil szervezet is tiltakozik a tervezet ellen

Mint elmondta, az ügy már egy évtizede húzódik, ugyanis az 1200 négyzetméteres építési telekre korábban egy családi házat akartak építeni, ami aztán meghiúsult, most azonban egy hatályos és jogerős építési engedélyt szerzett rá a tulajdonos, ami ellen több civil és szakmai szervezet is tiltakozik. A Balatoni Szövetség mellett a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke is megfogalmazta már aggályait az ötszintes felépítmény megépülésével kapcsolatban, mivel ez a balatoni viharjelzés pontosságát veszélyezteti.

Több mint 60 éves adatsorok is sérülhetnek

A magyar néppárt siófoki Alapszervezetének elnöke úgy fogalmazott, akik a Balaton mellett élnek, tudják, hogy a klímaváltozás következtében a szélviszonyok folyamatosan változnak és a vihar pár perc alatt megérkezik a tóhoz. Amennyiben megépül az apartmanház, szakemberek szerint a szélirányok, valamint a több mint 60 éves adatsorok is sérülni fognak.

Potocskáné elmondta, a siófoki polgármester is amellett van, hogy ne épüljön meg, ugyanakkor az önkormányzatnak egyetlen hatásköre volt, a településképi véleményezési eljárás, ezenkívül azonban a jogszabályoknak megfelelően más eszközük nem volt, mivel a jogerős építési engedélyt a kormányhivatal adta ki.

A Nők a Balatonért Egyesült szakértője aggódik a mérések pontossága miatt

Hajósy Adrienne, a Nők a Balatonért Egyesült szakértője elmondta, az elmúlt hét évben sok drága műszert sikerült beszereznie az obszervatóriumnak, amiket úgy állítottak be és úgy mérnek, hogy egy bizonyos környezetből szedje be az információt. A geofizikus és meteorológus szerint amennyiben viszont megjelenik egy toronyszerű képződmény, ami jelentősen leárnyékolja az épületet, akkor egészen másfajta paramétereket fog mutatni a műszer, aminek következtében nem biztos, hogy érteni fogják az adatokat. Ráadásul az sem biztos, hogy úgy össze lehet állítani a mérési környezetet az új feltételeknek megfelelően, hogy ugyanazt a pontosságot tudja produkálni, mint ahogyan most van, vagyis tönkremegy.

A szakértő szerint ez két dologgal járhat: a Balaton ezen részén hirtelen változó éghajlati viszonyok vannak, amiket nem fog tudni előre jelezni a műszer a beépítés miatt, másrészt az utóbbi időben nagy jelentősége lett annak, hogy az éghajlatváltozásnak legyen megalapozott adatbázisa, az építkezés azonban ezt a munkát is tönkre fogja tenni, ami a tudomány számára elkeserítő.

A kormány még közbeléphetne

A jobbikos képviselő kifejtette, felszólalt már ez ellen a Parlamentben is, amire azt a választ kapta a kormányzat részéről, hogy a jogszabályoknak megfelelően adták ki az építési engedélyt. Később, az Agrárminisztériumnak címzett írásbeli kérdésére azt közölték, nem tudnak mit tenni, mivel a fellebbezési idő alatt senki nem élhet ezzel a lehetőséggel. Potocskáné azonban kiemelte, a kormánynak még mindig van, illetve lenne egy lehetősége, mégpedig az, hogy az állam közbelép és kisajátítja a telket.

Az éhségsztrájkon kívül aláírásgyűjtés is indult

Mint elmondta, pártja nem akarja, hogy megépüljön az ötszintes építmény, ezért vasárnap 16:00-ig éhségsztrájkot folytat. Az akció ideje alatt beszélgetőpartnerei is lesznek, akikkel különböző témák kapcsán körbe fogják járni, miért rendkívül fontos a 1956-ban, Siófokon épült Meteorológiai Obszervatórium működése, ezenkívül a Jobbik aláírásgyűjtésbe is kezdett a balatoni viharjelzés megmentéséért.

A Jobbik siófoki Alapszervezetének elnöke tiltakozása jeléül meggyújtott egy gyertyát is azokért az emberekért, akik, ha megépül a közvetlenül az obszervatórium mellett lévő telekre tervezett apartmanház, életüket fogják veszíteni a Balatonban.