Megszólalt Borkai, őstermelőként dolgozik a birtokán

- írja a Blikk. Az egykori városvezető a 2019-es választást még megnyerte, de a korábban kitört szexbotrány miatt lemondott.

Családi háza a Győrhöz tartozó Bácsán található, itt él, vannak birkái, lovai, csirkéi,

korán kelek, megetetem az állatokat, de szőlőt is termesztek, a metszéstől a permetezésig mindent én csinálok. Akiknek nagyon sima a tenyerük, ilyenkor rájöhetnek, hogy van kemény munka is a világon. Amikor olimpiai bajnok lettem, vastag volt a kezemen a bőr, most megint ezt érzem