Megakadályoznák az egy az egy ellent? Ha nem lesz ellenzéki előválasztás, akkor is kitartanak jelöltjük mellett

Kedden sajtótájékoztatón mutatta be Székely Sándor, a Magyar Szolidaritás Mozgalom elnöke, független országgyűlési képviselő és Huszti Andrea, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) elnöke az idén október 11-én tartandó időközi országgyűlési választást megelőző ellenzéki előválasztáson a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületében induló jelöltjét, Tóth Ádámot.

Székely Sándor elmondta, a választókerület az ország egyik legnehezebb sorsú megyéjében van, s a Magyar Szolidaritás Mozgalom immár 10 éve dolgozik azért, hogy az elmúlt 30, de leginkább 10 éve elképesztő méreteket öltött szociális válságot megszűntesse. Ennek érdekében

nem csak szociális ügyekben járnak el, hanem beleavatkoznak a politikába is: ezért döntöttek úgy, támogatják Tóth Ádám indulását a körzetben.

Az elnök hozzátette, tisztában vannak vele, hogy ennek a választásnak a tétje nem csak az, hogy olyan országgyűlési képviselő kerüljön be a Parlamentbe, aki a szociális válságot szeretné fölszámolni, hanem az is, hogy a NER elveszítse a parlamenti kétharmadát, még ha csak szimbolikusan is. Kifejtette, szeretnék, ha előválasztáson dőlne el, hogy ki lesz az egyedüli kihívója a Fidesz jelöltjének.

Az elhunyt képviselő lányát tervezi indítani a Fidesz A Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. választókerületében Koncz Ferenc tragikus halála miatt kiírt időközi választáson a Fidesz-KDNP helyi szervezetének döntése alapján a pártszövetség Koncz Zsófiát indítja - írja közleményében a nagyobbik kormánypárt. Mint ismert, időközi országgyűlési választás lesz Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókerületében, mert július elején motorbalesetben elhunyt Koncz Ferenc kormánypárti parlamenti képviselő.

Ezen állításához képest portálunk kérdésére azonban azt felelte, ha nem lesz ellenzéki előválasztás, közösen döntenek, de úgy tűnik

végig fogják vinni ezt a jelölést, mert azokban az elvekben hisznek, amiket ők képviselnek.

Ezt Huszti Andrea is megerősítette, hiszen elmondta: Tóth Ádám független jelöltet a Szolidaritás Mozgalom mellett az ISZOMM is támogatja mind az előválasztáson, mind az októberi időközin. Huszti azt is kifejtette, ahogy azt a kezdetektől fogva megfogalmazták, az ISZOMM hisz a demokratikus, egyenlő esélyeken alapuló választásokban, az előválasztás intézményében, s úgy alakult, ennek bizonyítására most sor kerülhet, a mozgalom pedig előválasztást kezdeményez Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületében.

A sajtótájékoztatón Tóth Ádám annyit mondott magáról, hogy 30 éves kisvállalkozó, aki szerencsi kötődésű, s jelenleg Budapesten tevékenykedik. Emellett kifejtette, azért szeretne indulni az időközi választáson, mert a szociális válság felszámolása számára elsőrendű cél a kormánypárt kétharmados többségének megszüntetése mellett. Kérdésünket, miszerint hogyan értékeli, hogy a Fidesz-KDNP Koncz Zsófiát indítja az időközi választáson, aki nem a választókerületben él, sőt, nem is Magyarországon, nem kívánta kommentálni.

„Magunkkal vagyunk elfoglalva, a saját kampányunkra próbálunk koncentrálni”

– mondta.