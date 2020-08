Soros György: a politikai korrektséget politikailag inkorrektnek tartom

90. születésnapját ünnepli Soros György, ennek apropóján interjút készített vele a Népszava. A magyar származású milliárdos elmondta, hogy kora ellenére még mindig formában tartja magát, ugyanis hetente háromszor teniszezik.

Soros György szerint olyan válságot élünk most meg, amely

"életem során a legsúlyosabb krízisnek tekinthető a II. világháború óta. Az emberek zavarttá váltak, megrémültek. Olyan dolgokat tesznek, ami rossz számukra és a világ számára is".

Szóba került Európa és az unió helyzete is. Soros úgy véli, hogy Euró­pa nagyon sérülékeny helyzetben van, sokkal inkább, mint az Egyesült Államok.

"Az USA a történelem leghosszabb ideje működő demokráciái közé tartozik. De még az USA-ban is egy pökhendi szélhámos, mint Trump, meg tudta nyerni az elnökválasztást, és belülről alá tudja ásni a demokráciát"

- tette hozzá, kiemelve: bizakodó, hogy Trump csak átmeneti jelenség, aminek reményei szerint novemberben vége szakad.

A milliárdos szerint az EU sokkal sérülékenyebb helyzetben van, mivel nem kész formáció. Továbbá sok ellensége van mind belülről, mind kívülről.

"Sok politikai vezető és mozgalom ellenzi azokat az értékeket, amelyek alapján az Európai Uniót megalapították. Két országban ezek az erők lényegében elfoglalták az államot, Orbán Viktor Magyarországon, Jaroslaw Kaczynski Lengyelországban. Ez úgy történik, hogy közben Lengyelország és Magyarország az EU által folyósított strukturális támogatások legnagyobb kedvezményezettje."

Ugyanakkor számára Olaszország okozza a legnagyobb aggodalmat. Szerinte a kutatások azt mutatják, hogy Európa támogatóinak aránya csökken, és az eurózónában való maradás támogatottsága is visszaesett.

"Nem tudom elképzelni az EU-t Olaszország nélkül. A nagy kérdés az, vajon az EU képes lesz-e elegendő támogatást nyújtani Olaszországnak."

Szót ejtett a Black LIves Matter nevezetű mozgalomról is, ugyanis Soros György nemrégiben 220 millió dollárt adományozott a faji egyenlőség és a feketék jogai érvényesülésének támogatása érdekében. Elmondta, hogy most először a lakosság nagy többsége – a feketéken túlmenően is – felismerte, hogy rendszerszintű diszkrimináció zajlik a feketékkel szemben, ami a rabszolgaság koráig vezethető vissza.

Véleménye szerint ebben a forradalomban szobrok dőlnek le, és a politikai korrektség mindenekfelettivé vált. Néhányan ezt a tagadás kultúrájának nevezik.

"Úgy vélem, ez átmeneti jelenség. Azt is gondolom, hogy ezt túlzásba vitték. Az egyetemeken is a politikai korrektség kérdése túlzott szerepet kap. A nyílt társadalmak támogatójaként a politikai korrektséget politikailag inkorrektnek tartom. ­Sosem szabadna elfelejtenünk, hogy a különböző nézetek pluralitása lényeges eleme a nyílt társadalmaknak"

- zárta gondolatát Soros.