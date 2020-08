Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elszomorítónak tartja az idei felvételi adatokat

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) friss helyzetértékelésében úgy fogalmaz,

Az idei műszaki felvételik nagy vesztese a magyar gazdaság jövője lehet.

Az EJMSZ közölte, rossz trend folytatását mutatják, és az egész magyar gazdaság számára elszomorítóak az idei műszaki felsőoktatási felvételik eredményei.

A mérnökök szerint egyértelműen látszik, hogy 2020-ban drasztikusan kevesen és nagyon hiányos tudással jelentkeztek továbbtanulási szándékkal a műszaki képzésekre, amire kevés kivételtől eltekintve az intézmények válaszul alacsonyabb ponthatárokat meghúzva engedték be a jelentkezőket a szakjaikra. Mint írják, akadt olyan hely is, ahol már 300 pont alatt be lehetett jutni mérnökképzésre, ami szerintük nem vet jó fényt a műszaki területek jövőjére.

A kevesebb mérnök és műszaki szakember a gazdaság teljesítményét is visszavetheti

Az EJMSZ úgy látja, a most bejutottak közt várható lemorzsolódások után évről évre kevesebb műszaki, mérnök szakember lép a hazai munkaerőpiacra, ami hosszú távon a gazdaság teljesítményét is visszavetheti. A szövetség kiemelte, a magas szintű tudásátadás közös érdek, hiszen a jelenlegi és a jövőbeni beruházások szempontjából az ország egyik legnagyobb vonzerejét a befektetőknek a kvalifikált, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező mérnök értelmiség garantálja.

A fiatalok mérnöki szakokra való "visszaterelésének" érdekében országszerte aktív kapcsolatokra, közös programokra van szükség a nagyvállalatok és a középiskolák közt - olvasható a állásfoglalásukban. Ennek érdekében arra hívták fel a középiskolák figyelmét, hogy alakítsanak ki szoros kapcsolatokat a környezetükben, megyéjükben működő nagyvállalatokkal, amelyeknél a műszaki szaktudás kiemelt szerephez jut.

Csak hathatós állami közbelépéssel lehetne csillapítani a tanárhiányt

Ábrahám László, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség elnöke szerint

„Jelenleg a közoktatás nem készíti fel a diákokat az egyetemi követelményekre, főleg nem az emelt szintű érettségire. Nincsenek jól felszerelt hallgatói laborok, rohamosan öregszenek az oktatók, és ma már szinte generációk hiányoznak a tanári gárdából."

A szakember figyelmeztetett, hogy a tanárhiány már most komoly veszélyeket tartogat, amelyeket csak hathatós állami közbelépéssel lehetne csillapítani. Jelenleg az oktatók utánpótlását az alacsony bérek, illetve a pedagóguspálya alacsony presztízse gátolja. Éppen ezért mihamarabb radikális, a versenyszféra javadalmazásait megközelítő bérrendezésre lenne szükség az általános és középiskolákban tanítók körében, ami csökkenthetné a pályaelhagyók számát.

Félő, hogy a technológiai alapú, tudásigényes beruházások nem itthon valósulnak majd meg

Ábrahám László hangsúlyozta,

amennyiben a műszaki értelmiség képzése a jövőben sem kap elég figyelmet és anyagi juttatást, akkor a magyar gazdasági fejlődés könnyen lelassulhat, sőt dekonjunktúrába fordulhat.

Emellett olyan iparágak túlsúlyba kerülésével számolhatunk, amelyek alapvetően szakképzetlen munkaerőt foglalkoztatnak. Ez pedig közép-, hosszú távon akár azzal is járhat, hogy a technológiai alapú, tudásigényes beruházások nem nálunk valósulnak meg. Noha ez egy lassú folyamat, a kedvezőtlen és nagyon súlyos tendenciák azonban már most látszanak.

Az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség tagvállalatai nyílt napok, iskolai pályaorientációs előadások, gyárlátogatások folyamatos szervezésével, mentorprogramokkal, szakkörök támogatásával, klubtalálkozókkal, nyitott laborok működtetésével, valamint óraadó szakemberek biztosításával támogatják az intézményeket abban, hogy a diákok naprakész, hasznos, gyakorlati ismeretekhez jussanak hozzá.

(hvg.hu)