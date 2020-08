A DK megerősítette, Gyurcsány nem lesz kormánytag, az elemző szerint ez szavazatokat hozhat

"Gyurcsány Ferenc pártelnök úr 2022-ben az akkor már kormánypárti Demokratikus Koalíció frakcióját fogja valószínűleg vezetni, és így fogja segíteni az új, demokratikus köztársaságpárti kormányt"

- reagált az ellenzéki együttműködés számára az egyik legfontosabb szimbolikus kérdésére Barkóczi Balázs. A DK szóvivője azután nyilatkozott az ATV Híradójának, hogy szombaton Fekete-Győr András a Blikkel megosztotta, az exminiszterelnök megígérte neki, nem fog szerepet vállalni egy 2022-ben megalakuló új kormányban.

Gyurcsány Ferenc hátrasorolása gyakorlati szempontól is fontos (talán már hamarabb, 2018-ban is megtehette volna...), hiszen egyrészt így az ellenzéki pártokat nem tudja a kormánypropaganda összegyurcsányozni, másrészt új választókat is megszólíthatnak ezzel. S ezt tudják a baloldalon is.

"Az MSZP és a DK táborán kívül többségben vannak az országban azok, akik őt inkább elutasítják. Úgyhogy azzal, hogy ő nem vállal szerepet, lényegében ezen tábor mindegyikéből új szavazókat hozhat az ellenzék számára"

- reagált az ATV-nek Pulai András. A Publicus Intézet igazgatója azt is hozzátette: a volt kormányfő hátralépése könnyen maximalizálhatná szerinte az ellenzéki szavazatok számát.