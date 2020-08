Mészáros Lőrinc motivációs beszéde után nem tudod majd levakarni magadról a sikert

Néhanapján igazi gyöngyszemekre lehet bukkanni a PestiSrácok oldalán, ez történ a minap is, amikor a 444.hu egy videóriportjukat szúrta ki. Ugyanis az anyag a Mészáros Alapítvány rendezvényén készült.

Az alapítvány, aminek elnöke Mészárosné Kelemen Beatrix, idén 244 Vál-völgyi fiatal oktatását támogatja 177 millió forinttal. Az idei rendezvényen viszont olyan dolog történt, amitől a kedvezményezettek igazán különlegesnek érezhették magukat: személyesen, az üzletemberek császára, a szegény legényből lett multimilliárdos, a tőzsdei körökben csak megacápának emlegetett Mészáros Lőrinc mondott beszédet.

Nem kaphat ma Magyarországon egy fiatal annál nagyobb adrenalin fröccsöt az élethez, minthogy a legek legjének mélyenszántó gondolatait hallgathatja meg a sikerről és az életről.

A videóriportot nézve az ember első gondolata nem hiába az, hogy a Stallone-féle Rocky 6-ban vagy a Pacino által a Minden héten háborúban ledarált motivációs monológok Mészáros beszédéhez képest röhejes, amatőr fércmunkák. Mert még szép, hogy ő ebben is egy született tehetség, amibe belekezd, azt biztosan maximalista módon kivitelezi.

Na, de lássuk, mik voltak a beszédének azon pontjai, amik bevésték Mészárost a szónokok nagyágyúi közé:

El kell ismerni, beszédet vagy így, vagy sehogy ne kezdjen az ember. Nem köntörfalaz, őszintén elmondja a mai fiataloknak, hogy az ösztöndíj csak egy lehetőség, de a kemény munkán áll minden. Ezt Mészáros életútját végigtekintve a tapasztalata mondathatja vele.

A hitelesség érdekében nagyot azért nem illik mondani, tudja ezt az üzletember is, így a siker szerinte szubjektív, kinek mi, lehet ez a család, a karrier, vagy bármi más, ilyen fiatalon meg aztán az ember úgysem tudja. Valószínűleg Mészáros sem gondolta volna anno két fűtés javítás között, hogy valaha az országának meghatározó gazdasági figurája lesz.

Ez nem hisszük, hogy kommentre szorul. Fiatalság botorság, de azért Mészáros figyelmeztet, ha nem is minden tanácsot, de ritkán érdemes az öregebbekre hallgatni, főleg, ha olyan valaki mondja, aki kevesebb, mint két évtized alatt definiálta újra az üzleti élet "csúcs" fogalmát.

Hát a bátorság mellé néha kell a vakmerőség is. A vakmerőség nem csak a szerelembe kell, kell az életbe is vakmerőség. Tehát vakmerőnek is kell lenni, azt gondolom. Szerencsésnek is kell lenni, illetve hát az nem rossz, ha az embernek van olyan társa, majd az életében vagy összejön egy olyan társ, akivel ezeket az akadályokat közösen tudják venni.