Bíró László: hibáztam, de a választók megérdemlik a kétharmad lebontásának esélyét

Augusztus 22-én kezdődik az ajánlásgyűjtés a Tiszaújváros központú, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os számú választókörzetében, ezzel pedig hivatalosan is kezdetét veszi a kampány az időközi országgyűlési választás előtt. A jobbikos Bíró László az ellenzéki pártok, és a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom közös jelöltje, a héten pedig már egy lejáratókampány is indult ellene a kormánymédiában. Interjú.

Még nincs egy hete, hogy bejelentették, Ön indul az ellenzéki pártok közös jelöltjeként az október 11-i választáson Borsod 6.számú választókerületében, de már most támadásba lendült a Fidesz. Először Setét Jenőt használták fel arra, hogy rasszistának bélyegezzék, majd a magánoldaláról gyűjtöttek ki olyan korábbi kommenteket, ami veszélybe sodorta, de legalábbis nehéz helyzetbe hozta még az ellenzéki összefogást is. Ilyen kampányra számít?

Ezt nem lehet a Fideszre fogni. Valóban az ő munkájuknak köszönhető mindez, és Setét Jenő példáját látva el is mondható, hogy mindenre képesek lesznek, hogy nyerjenek, de az antiszemita megjegyzéseket illetően vállalom a felelősséget a korábbi súlyos hibáimért.

Ezért kértem bocsánatot az ellenzéki pártoktól és minden cigány, illetve zsidó embertől, akiket megbántottam a szavaimmal.

A kampánnyal kapcsolatban pedig elmondhatom, hogy bár azt hittem, mindenre fel vagyok készülve, de kiderült, hogy nem. Felmérni sem tudom, mi vár ránk az elkövetkező két hónapban.

Hogyan élte meg mindazt, ami szerdán történt?

Épp képviselőjelöltként fotóztak a Parlamentben, amikor megkaptam a hírt, hogy felkapta a sajtó a korábbi kommentjeimet… leírhatatlan, amit éreztem akkor. A vita hevében, teljesen meggondolatlanul leírt szavaim mázsás súlyként szakadtak rám a Nemzet Templomában, ahol a lehető legtöbbet tehetnék a térségben élőként. Senkinek nem kívánom azokat az órákat, amit én akkor tehetetlenül, a bűnbánat purgatóriumában megéltem. Bár ez egy politikai kampány, amiben az én lelkem és viszonyom Istennel abszolút sokadrangú, de kijelenthetem, hogy az életem egyik legnagyobb tanítását kaptam meg a felelősségről és a szitokszóról.

Ez mit jelent?

Ez azt jelenti, hogy életem végéig igyekszem minden gondolatomat és szavamat felelősen ejteni ki a számon. Ez olyan, mint az összetört tányér esete: ha megragasztjuk, hiába kérünk bocsánatot, nem lesz már ugyanolyan többé. Én ezt most nagyon megjegyeztem.

Szigorúbban ítéli meg magát, mint amekkora bűnnek tartja a káromló szót Márk Evangéliuma: „Bizony mondom nektek, hogy minden bűn és minden káromló szó, amit csak kiejtenek az emberek fiai a szájukon, bocsánatot nyer.”

Szigorúbban is kell. Én is elvárnám egyszerű állampolgárként, hogy ne ítéljen meg egy fideszes, egy cigány vagy egy zsidó vezető a nemzetiségem vagy párthovatartozásom alapján. Igaza volt Karinthynek, amikor a faji előítéletekről írt: „Szerény nézetem szerint két ember közt nagyobb a különbség, mint két fajta között.” Aki ismer, az tudja, hogy tisztességes és tisztességtelen ember között teszek különbséget.

Ez vezetett ahhoz is, amikor Setét Jenő rasszizmussal vádolt: egy jobbikos sajtóközleményt adtak a számba, ami ráadásul nem is a cigányokról szólt, hanem a tisztességtelen emberekről, a bűnözőkről (Hassanról, Sztojkáról és Poltról - a szerk).

A közlemény a jelenlegi törvényt bírálta, mely megengedi, hogy mérlegelés nélkül engedhessenek szabadlábra elítélt bűnözőket.

Milyen a cigánysággal való viszonya?

Az itt élők tudják, hogy nagyon jó. Én soha nem megvásárolható szavazókat láttam bennük, mint a Fidesz, hanem olyan embereket, akiknek segítségre van szükségük a felzárkóztatásban. A problémákat kimondani mindig kockázatos, megoldani azokat pedig kifejezetten az, de szükség van rá, mert senkit nem szolgál, hogy arra költ a kormány milliókat, hogy elhallgattassa őket, ez számukra sem méltó. Nagyon sok cigány ismerősöm van - büszkén elmondhatom, hogy többet közülük barátomnak is tekintek - akikre számíthatok, akik támogatnak. Ők a Setét Jenős videóra is csak legyintettek és rögtön megkérdezték, hogy hogyan segíthetnek. Sőt, van olyan alapszervezetünk, melynek cigány tagja is van. Ők is érzik, hogy változásra van szükség és nem pártban, hanem emberben bíznak.

Mekkora károkat okozott a kampányának mindaz, ami napvilágra került?

Ez a választóktól és az ellenzéki pártok megítélésétől függ, én bízom a megbocsátásukban és abban, hogy a jövőben bizonyítani tudom, hogy érdemes vagyok a bizalmukra. Helyben rengetegen ismernek, sokuk személyesen, évek vagy évtizedek óta.

Akiket szeretünk, azoknak könnyebben megbocsátunk, akiket ismerünk, azt a tettek alapján ítélünk meg – én 10 éve állok a térség szolgálatában megyei képviselőként, így teljesen másképp néznek rám a helyiek, mint azok, akik jóformán most hallanak rólam először, ilyen vállalhatatlan kijelentéseken keresztül.

Nem tudom elégszer hangoztatni, hogy elnézését kérem minden zsidó és cigány embernek, magánemberként is megbánva, amiket írtam. Az ellenzéki pártok döntése pedig nem csupán emberi, hanem politikai kérdés is. Itt szeretném elmondani, hogy rettenetesen sajnálom, hogy ilyen helyzetbe hoztam őket, nagyon szégyellem, ami történt. Bízom benne, hogy nem bomlik meg az ellenzéki egység, mert az óriási károkat okozna hazánknak. A hibát bár én követtem el, de annak megítélése részükről már az országot érinthetik.

Épp ezért kértem, hogy tegyék félre mindazt, ami jogosan kavarog bennük – ne az én lelkem nyugalmáért, hanem a választókért, akiket képviselni szeretnék, és akik megérdemlik a kétharmad lebontásának esélyét.

Nem ők vétettek, hanem én, de a büntetés őket érintené elsősorban sajnos – ez az, ami a legjobban fáj.

Tóth F. Gábor