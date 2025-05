Az oroszok Trump huszonnégy órás békeígéretét kérik számon

Egy jelentős ukrán dróntámadás miatt keddről szerdára virradó éjszaka legalább két moszkvai repülőtéren, Vnukovóban és Zsukovszkijban felfüggesztették a járatokat – közölték az orosz hatóságok. A védelmi minisztérium szerint 112 ukrán drón hat különböző régiót vett célba éjfélig.

Orosz drónok csapást mértek az ukrajnai Harkiv városára, nyolc ember, köztük egy gyermek megsérült – közölte szerda reggel a regionális katonai kormányzó. Az ukrán légierő légiriadót rendelt el a drónok miatt a régiókra, köztük Harkivra, Szumira, Odesszára és Kijevre.

Az orosz vezetés ismét kritikusan nyilatkozott Donald Trumpról. Az amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin „a tűzzel játszik”, és „nagyon rossz dolgok” veszélyének teszi ki Oroszországot. Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi miniszterelnöke és elnöke erre így reagált:

„Én csak egy igazán rossz dologról tudok – a harmadik világháborúról. Remélem, Trump ezt megérti!”

Mivel Trump nem tesz előrelépést azzal ígéretével kapcsolatban, miszerint akár egy nap alatt véget vet a háborúnak, a Kreml szerint az amerikai elnök „érzelmi túlterheltségben” is szenved. Trump ukrajnai megbízottja, Keith Kellogg „vakmerőnek” nevezte Medvegyev harmadik világháborúval kapcsolatos megjegyzését, és felszólította Oroszországot, hogy „azonnal szüntesse be a tüzet” és nyújtsa be az ígért, de be nem tartott békefolyamatról szóló memorandumot.

(via The Guardian)