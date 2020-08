A Mandiner volt főszerkesztője lesz az Index új főszerkesztő-helyettese

A Mandiner értesülései szerint, a hírportál korábbi főszerkesztője, a Corvinus Egyetem volt kommunikációs igazgatója, Balogh Ákos Gergely lesz az Index egyik főszerkesztő-helyettese.

Korábban Balogh volt a Fidelitas-lapként indult Ufi (Utolsó figyelmeztetés), majd az abból kinőtt Reakció főszerkesztője, de foglalkozott honlap-üzemeltetéssel is, 2010 és 2014 között az orbanviktor.hu oldalt is vállalkozása működtette. Könyvkiadásban is aktív, a Reakció Kiadó Kft. tulajdonosa, így többek között a Máglyatűz című geopolitikai thriller kiadója.

Megvan, hogy ki lesz az Index új főszerkesztője? A Media1 szerint a rövid ideig Index-vezérigazgató Szombathy Pál lesz az Index.hu főszerkesztője. A lap úgy tudja, hogy marad a jelenlegi, négy főszerkesztő-helyettessel működő struktúra, közülük az egyik Kitzinger Szonja lehet. Kitzinger 1989-től 1999-ig tíz évet töltött a Magyar Rádióban szerkesztő riporterként, később dolgozott a Computer Akt!v és a PC World informatikai magazinoknál.

