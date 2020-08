A német eredmények szerint megmérgezték Alekszej Navalnijt

Nem igazolódott be a mérgezés gyanúja Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikusnál - jelentette ki Anatolij Kalinyicsenko, a beteget ellátó omszki első mentőkórház helyettes főorvosa hétfői sajtótájékoztatóján. Beszámolója szerint a mentőben is felmerül a mérgezés gyanúja, ezért Navalnijt azonnal a toxikológiára szállították be.