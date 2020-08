A legrosszabb üzletet kötötte a magyar kormány Kínával a lélegeztetőgépek kapcsán, ők mégis nagyon büszkék rá

A koronavírus miatti vészhelyzet megszüntetését követően pár nappal Szijjártó Péter külügyminiszter köszönetet mondott azoknak, akik segítették a vírus elleni védekezést. Az egészségügyi dolgozók, tanárok és rendőrök mellett pedig a kormány teljesítményét is megdicsérte. Arra sem volt rest, hogy kitérjen rá, a hatalmas nemzetközi versenyhelyzet ellenére hazánk sikeresen szerezte be a vírus elleni védekezést segítő egészségügyi eszközöket, írja a 444.hu. Elmondta, hogy más országoknál „komoly tragédiák” történtek az eszközhiány miatt, mi viszont

időben léptünk, működött a légihíd (...) Kína és Magyarország között

– fogalmazott.

A Direkt36 által összegyűjtött és elemzett nemzetközi kereskedelmi adatok szerint azonban ez nem teljesen fedi a valóságot, hiszen

az Európai Unióban mi kötöttük a legrosszabb üzletet: március óta Magyarország fizeti a legmagasabb kilogrammonkénti egységárat a Kínából érkező lélegeztetőgépekért.

A kormány azt is megjegyezte, a járvány idején nehéz, éppen ezért drága volt beszerezni a lélegeztetőgépeket, illetve más szükséges eszközöket.

A külügyminisztérium egyik államtitkára szerint az, aki többet vásárolt, többet is kellett, hogy fizessen, a kereskedelmi adatok szavaira azonban rácáfolni látszanak: a nálunk jóval többet vásárló európai országoknak valahogyan mégiscsak sikerült kedvezőbb árat kialkudni, velünk ellentétben.

Százmilliárdokért, irreális mennyiségben vásároltak lélegeztetőgépeket Szijjártóék „Több ezer olyan lélegeztető áll valahol becsomagolva Magyarországon, amit idén vásárolt a magyar kormány, és soha nem fogja használni azokat. Legfeljebb akkor lesz ezekre szükség, ha ősszel újabb, a tavaszinál 250-szer erősebb hulláma jön a koronavírusnak. A felhalmozott több mint húszezer lélegeztetőgép használatára pedig egyébként sincs elég kiképzett szakember és megfelelő infrastruktúra" - olvasható a 444.hu alapos, tényekkel és adatokkal alátámasztott oknyomozó cikkében.

A 444 megkérdezte a külügyminisztériumot, mi az oka a nagy árkülönbségnek, választ nem kaptak, azonban a lélegeztetőgépek beszerzésére kötött szerződéseket igen.

Ezek alapján a legtöbb gépet - több mint 6000 darabot - egy maláj cégtől vette Magyarország 170 milliárd forintért.

A védőeszközök beszerzése körül egyébként több probléma is felmerült: például a vírus magyarországi megjelenése után az egészségügyi dolgozók arról számoltak be, hogy kevés védőfelszerelést kaptak, s a minőségük is hagyott kivetni valót maga után.

Az Európai Unió külpolitikájának jelentős része abból áll, hogy folyamatosan bírálat alatt tartja Kínát. Ehhez képest az elmúlt hónapokban azt láttuk, hogy minden európai uniós tagország, szinte kivétel nélkül, vérre menő küzdelmet folytatott egymással Kínában a védekezéshez szükséges eszközök beszerzése érdekében

– mondta Szijjártó Péter külügyminiszter június közepén a parlamentben.

Az EU országainak beszerzései megjelennek azokban a kereskedelmi adatokban, amelyeket a közösség statisztikai hivatalnak, az Eurostatnak küldenek. A tagállamok havi rendszerességgel jelentik, hogy egyes terméktípusokból mekkora mennyiségben és értékben, mely országokkal kereskedtek.

Az Eurostat adatai szerint a lélegeztetőgépek csoportjában az év első két hónapjában nem ugrott meg a magyarországi import a tavalyihoz képest. A koronavírus itthoni megjelenése után viszont meredeken nőtt a Kínából beszerzett áruk mennyisége: