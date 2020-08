Letartóztatták azt a férfit, aki szekercével ment rabolni

A helyi ügyészség indítványozta egy férfi letartóztatását, aki szekercével felfegyverkezve hatolt be egy házba és azzal vagdalkozva zsákmányolt pár tízezer forintot az ott lakóktól.

Az Ügyészség honlapja szerint a férfi 2020. augusztus 21-én, fényes nappal eleve azért mászott be a kiválasztott családi ház udvarába, hogy onnan pénzt hozzon el.

Miután behatolt a házba, az ott tartózkodó két sértettől pénzt követelt és feléjük számos ütést is mért a magával vitt szekercével, amelyek közül több el is érte őket. Emellett az elkövető ütötte és rugdosta is az egyik sértettet, aki elveszítette eszméletét a bántalmazás miatt.

A férfi a két sértettől összesen harmincnégyezer forintot tudott elvenni, amivel elmenekült.

A budaörsi rendőrök az elkövetőt rövid időn belül elfogták és két rendbeli, minősített rablás bűntette miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A Budaörsi Járási Ügyészség indítványozta a férfi letartóztatásának elrendelését.