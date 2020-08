Dübörög a gazdaság: Növekszik azon családok száma, akik kölcsönből fedezik a beiskolázást

A korábbi megtakarítások felélése miatt, valamint a koronavírus újabb hullámától tartva nehezebb megbirkózni az idei iskolakezdéssel, többen kölcsön segítségével tudják fedezni a kiadásokat - derült ki a BÁV Zálog megbízásából a Pulzus piackutató által készített országos felmérésből.

A kutatás szerint a BÁV zálogügyfeleinek 13%-a már augusztus első felében a tanévkezdés költségeinek fedezésére vett igénybe kölcsönt. Kiderült azt is, hogy a költségek egy átlagos, kétgyermekes család esetében összesen 40-80.000 forintot, azaz a háztartás bevételeinek 20-30%-át teszik ki. Egy háromgyerekes családnál ez elérheti a 120.000 Ft-ot, a bevételek 40%-át is.

Az iskolakezdés jobban megterheli a vidékieket, akik az alacsonyabb jövedelmek miatt, a budapestiekhez képest, a bevételeik nagyobb részét fordítják ilyenkor az iskolásokra.

Az árak emelkedése is nehezíti a tanévkezdést. A kutatás szerint legtöbbet az általános iskolát kezdő gyermekekre költenek, hiszen nekik még az íróasztalt, megfelelő széket, asztali lámpát is be kell szerezni, ez a legjelentősebb tétel, amely akár 100.000 forinttal is megterhelheti a családi kasszát. Extra kiadást jelenthet egy, a digitális oktatás esetleges visszatérése miatt elengedhetetlenné vált számítógép beszerzése is. A megkérdezettek 14%-a úgy próbál spórolni, hogy családtagoktól, ismerősöktől használtan szerzi be az iskolaszereket.

A pénzügyi tervezést idén jelentősen megnehezíti a járványhelyzet okozta gazdasági visszaesés. Nem meglepő, hogy a gyerekes családok 56%-a érzi úgy, hogy nehezebb most előteremteni az iskolakezdés költségeit, mint egy évvel ezelőtt. A megkérdezettek 9%-a kölcsön segítségével fedezi a kiadásokat, ebből 7%-ot tesz ki azoknak az aránya, akik a korábbi évekkel ellentétben, idén nem tudják önerőből megoldani a beiskolázást.



(MTI nyomán)