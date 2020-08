A járványhelyzetre hivatkozva felére csökkentette a kormány az Igazgyöngy Alapítvány köznevelési támogatását

L. Ritók Nóra pedagógus, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója és szakmai vezetője, valamint az Igazgyöngy Alapfokú Művészet Iskola igazgatója Facebook-oldalán számolt be arról, hogy megkapták a köznevelési megállapodás hivatalos értesítését, amiből kiderült, az Igazgyöngy köznevelési támogatását ettől a tanévtől 50%-kal, 17 millióról 8, 5 millióra csökkentették.

Mint ismert, a számos díjjal kitüntetett L. Ritók Nóra hosszú évtizedek óta küzd a gyerekszegénység, mélyszegénység ellen, az esélyteremtésért és integrációért dolgozik, emellett aktív művész, aki folyamatosan publikál és tanít. A művészeti nevelés és társadalmi integrációt zászlajára tűző Igazgyöngy Alapítvány 1999 óta dolgozik az esélyegyenlőségért, társadalmi integrációért, a gyerekszegénység, illetve az átörökített mélyszegénység felszámolásáért.

Ez azonban láthatóan kicsit sem érdekli a Fidesz-kormányt.

A posztból kiderül, a csökkentést a járványhelyzettel indokolják, az értesítésben egyúttal felajánlják, hogyha nem tudják fenntartani az iskolát, választhatják azt a lehetőséget is, hogy átadják az államnak.

L. Ritók a bejegyzésében úgy fogalmaz: „Egyszer már megvonták ezt tőlünk, de aztán visszakaptuk. Most úgy tűnik, visszatértünk a megvonásokhoz. Ami bánt, hogy nem szektorsemleges a történet, és semmiféle szakmaiság nem jöhet be érvként. Hiába a magas szintű pedagógiai munka, hiába a hazai és nemzetközi egyetemi partnerség, hiába a helyi együttműködések, az iskolarendszeren belül is, hiába a határon túli magyar pedagógusok módszertani fejlesztése, hiába az együttműködés az OH-val. Fűnyíróelv van, és bekényszerítés az állami rendszerbe. Én is voltam megbeszélésen, és azt hittem, tudok megértetni szempontokat. Pl. azt, hogy mi kínosan ügyeltünk arra, hogy olyan területen kínáljunk művészeti képzés, ami nincs a településeken. Másnál ez nem volt szempont, és minden gond nélkül felvették azokat a területeket is, ahol mi már működtünk. Most a minisztérium szerint párhuzamos kifizetések vannak, és ez nem fenntartható. És mi vagyunk a fölöslegesek.”

A pedagógus posztjában forintra pontosan megírta, milyen költségvetési összegekről is van szó:

Esetünkben 17 millióról csökkentették 8,5 millióra a támogatást. Ha a múlt tanév egy hónapját, mondjuk a májust nézzük, akkor egy hónapra 4 125 850 Ft-ot kaptunk a gyereklétszám szerint bérekre. Amit a pedagógusoknak a besorolás szerint kifizetünk, hogy a törvényeknek megfeleljünk, a járulékokkal együtt havi 5 369 970 Ft, és havonta eddig ezt 1 416 666 Ft-tal egészíthettük ki a köznevelési megállapodás keretében. Tehát 666 Ft-tal volt több, ami így hozzánk került az államtól, mint ami a bérekhez és a járulékokhoz szükséges. (És ehhez jönnek az egyéb költségek, mint az anyagköltség, útiköltségek, stb. az iskolafenntartáshoz.)

L. Ritók Nóra kétségbeesett hangvételű posztja így záródik: „Ebben kell most gondolkodnunk, hogy meddig tudunk működni, ebben a feltételrendszerben. Hogy túl tudjuk-e élni, mert a költségvetés ennyi...és az állami támogatás szűkül. Mi pedig nem olyan társadalmi csoporttal dolgozunk, akikre a költség ráterhelhető. Csökkentsük-e a tanulólétszámot, vagy más területtől vegyük el a hiányzó összeget? Hogy feladjuk-e, vagy küzdjünk tovább az iskolánkért? A szektorsemlegességért? A gyermekközpontú pedagógiáért? A leszakadó társadalmi csoportok gyerekeiért? Egy esélykiegyenlítő oktatásért? Mert mindig nehezedik a terep….és mi sem bírjuk a végtelenségig.”



Érdemes megemlíteni, néhány nappal ezelőtt a 444.hu írta meg, hogy az új tanévtől csökkenti, majd teljesen megvonja a kormány a kiegészítő támogatást az Iványi Gábor lelkész vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) iskoláitól is. A MET több óvodát, általános iskolát és középiskolát is fenntart Budapesten és az ország hátrányos helyzetű térségeiben, például a Szabolcs megyei Tiszaszentmártonban vagy Beregdarócon.

Az egyház csütörtöki hírlevelében azt írta, Maruzsa Zoltán államtitkár közlése szerint azért született a döntés, mert szerintük nem térül meg az, amit az elmúlt tizenöt évben a MET oktatási intézményeire fordítottak, emellett nem tudják mérni az oktatásban elért eredményeket.