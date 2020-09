Íme, az egyetemfoglaló színműs diákok petíciója

Délután fél 4-kor (félórás várakozást követően) a Színműt elfoglaló diákok a hallgatók nyilatkozatát ismertették, rögzítve, hogy az az egyetlen álláspont, minden más elhangzó álláspont csak magánvélemény lehet. Ismertették, hogy a mai naptól kezdődően rendszeresen fognak sajtótájékoztatókat tartani.

Visszautaltak a hétfői tüntetésre, melynek végén az egyetemet – mint fogalmaztak – egy közös visszaszámlálás után éjfélkor elfoglalták, ezzel megkezdték a közös gondolkodást arról, milyen képzésben szeretnének részt venni.

Barikádot állítottak a színműs hallgatók az egyetemen, nem engedik be az új vezetést Szurdi Panni a Színház- és Filmművészeti Egyetem egyik hallgatója az ATV-n beszélt arról, hogy a tegnapi tüntetés után, éjszaka barikádot állítottak a hallgatók. Szurdi elmondása szerint nagyjából kétszázötvenen táboroztak le az egyetem épületében, és ők döntik el, hogy melyik vezetőket, oktatókat engedik be.

Ezt követően ismertették követeléseiket az Orbán-kormány és az általuk kinevezett új kuratórium, valamint felügyelő bizottság felé.

Garantált autonómiát az egyetemnek! A modellváltásról szóló törvényt jelenlegi formájában elutasítják. Elutasítják a kuratórium és a felügyelő bizottság kinevezésének módját, így a két plénumot is. A fenntartó által elfogadott alapdokumentumokat elutasítják. Elutasítanak bármilyen önkényesen kinevezett új vezetőséget. Követelik a szenátus jogköreinek visszaállítását. Követelik a lemondott szenátus által megfogalmazott alapdokumentumok elfogadását. Követelik a jelenlegi kuratórium lemondását. Követelik, hogy az alapítvány alapítói jogai ne kerülhessenek át az államtól az alapítványhoz. Követelik, hogy az állam ne vonulhasson ki teljesen az egyetem finanszírozásából. Követelik, hogy az egyetem neve kerüljön vissza az alapítvány nevébe.

A hallgatók közölték, hogy a pártpolitikától a továbbra is elhatárolódnak, ennek megfelelően arra kérték a politikusaikat, hogy maradjanak távol az ügytől. Egyúttal azt is leszögezték, hogy az egyetem területére csak egyetemi polgárok léphetnek be.