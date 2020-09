Az EU újra besegít Orbánéknak: az Európai Bizottság védené a magyar munkahelyek megmaradását

A közeljövőben bejelentik Magyarország részvételét az EU SURE nevű válságkezelő programjában - számolt be az Euronews brüsszeli forrásaira hivatkozva. Az Európai Bizottság még áprilisban jelentette be, hogy SURE néven egy mintegy 100 milliárd eurós hitelprogramot indít azért, hogy a tagállamok enyhíteni tudják a koronavírus-járvány negatív munkaerőpiaci hatásait, továbbá, hogy megakadályozzák a tömeges elbocsájtásokat.

A tagállamok részmunkaidős, rövidített munkaidős programokat finanszírozhatnak, hogy az átmenetileg nehéz helyzetbe került cégeket, munkavállalókat segítsék. Az Európai Bizottság múlt héten jelentette be, hogy első körben 81,4 milliárd eurót osztana szét 15 tagállamnak. A listán Magyarország még nem szerepelt, de az Orbán-kormány is pályázott, a portál szerint hamarosan pedig bejelentik a megegyezést az Európai Bizottsággal.

Az első körbe Magyarország azért nem került be, mert Brüsszel nem fogadta el egyik javaslatát, amelyet azonban az Euronews értesülései szerint módosítanak, így hozzáférhet az olcsó uniós hitelhez. Az még nem derült ki, hogy Magyarország mennyi pénzt kaphat, ahogyan az sem tudni, konkrétan milyen projektekre fordítja majd azt.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség vezetője szerint nem véletlen, hogy a magyar igényt bírálja el legutoljára az Európai Bizottság. Luca Visentini főtitkár a portál megkeresésére úgy fogalmazott,

"Magyarország a legrosszabb példa jelenleg az unióban. A vészhelyzetet és a korlátozásokat kihasználva lerombolták a dolgozók jogait és a dolgozók védelmét."

A portál szerint lehetséges, hogy az Európai Bizottság épp azért tartja vissza a döntést a magyar SURE-igényeket illetően, mert problémák vannak a munkaügyi támogatásokhoz való hozzáféréssel, a kormányzati intézkedések megfelelőségével és azzal, hogy a szociális partnerek nincsenek megfelelő mértékben bevonva a munkások jogainak védelmébe.

A SURE eddigi legnagyobb kedvezményezettje egyébként Olaszország 27 milliárd euróval, Spanyolország 21 milliárd euróval. A keleti blokkban Lengyelország kapja a legtöbbet, 11 milliárd eurót.