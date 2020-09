Nyolcan estek ki a válogatott keretéből, alig maradtak védők

20:45-ös kezdéssel Törökországban indítja az idei Nemzetek Ligáját a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi nincs könnyű helyzetben, 25 játékost hívott be a törökök és oroszok elleni meccsekre, de sérülés, kisebb betegség és az NSO szerint koronavírus miatti óvatosság következtében is módosult a keret, például kikerült az is, akinek a környezetében fertőzött személyeket találtak.

Kiesett a keretből: Baráth Botond, Bese Barnabás, Botka Endre, Korhut Mihály, Tamás Krisztián és Gazdag Dániel. Ez hat hiányzó, de a később pótlásként érkező Hangya Szilveszterre és Bolla Bendegúzra sem számíthat a kapitány. A végül 22-es keretben helyet kapott Kecskés Ákos, Holender Filip és Pátkai Máté is.

A védelem stabilitása velük is komoly kihívás lenne, nélkülük pláne, főleg úgy, hogy a stábnak nem volt túl sok ideje a közös munkára az utazás előtt. Rossi így fogalmazott a kérdésről a szerdai sajtótájékoztatón:

Ha csak azokról beszélünk, akiket valamiért nem tudtam behívni, akkor nagyjából tizenöt játékost kell megemlíteni. Négy jobb oldali védő és négy balhátvéd esett ki. A magyar válogatottban nehéz pótolni a játékosokat ezekre a posztokra.

A variációs lehetőségek erősen korlátozottak, a Fiola Attila, Kecskés Ákos, Lang Ádám, Willi Orbán, Szalai Attila ötösből kell összerakni az aktuálisan legjobbnak vélt sort.

Öt újonc is van: Cseri Tamás, Kecskés Ákos, Schäfer András, Babati Benjámin és Szőke Adrián.

Hiányzó topliga

A magyar keret négy topligás futballistát tud felmutatni: Gulácsi Péter (RB Leipzig), Willi Orbán (RB Leipzig), Sallai Roland (Freiburg), Szalai Ádám (Mainz). Ezzel szemben a törökök 28-as bő keretében 14 ilyen játékost találunk, köztük olyanokkal, mint Caglar Söyüncü (Leicester City), Hakan Calhanoglu (AC Milan), Cengiz Ünder (AS Roma), Ahmed Kutucu (Schalke04) és Merih Demiral (Juventus).