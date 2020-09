Fidesz-közeli médiaiskola vezetője lett a Die Welt és a Die Presse magyarországi tudósítója

A Telex értesülése szerint szeptembertől Boris Kálnoky vezeti a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Média Iskoláját. Ezt az MCC Kommunikációs igazgatósága is megerősítette, továbbá közölték, Kálnoky újságírást is fog tanítani az intézményben.

Az MCC egyébként több szálon is kötődik a Fideszhez: példaként említendő, hogy alapítója a Habony Árpád hitelezőjeként is elhíresült Tombor András. Őt a Fidesz „mindenes háttéremberének” is nevezik. Emellett a kuratórium elnöke Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese.

Gazdaságvédelmi alapból milliárdok a Fidesz „elitképzőjének" A Tihanyi Alapítvány ismét kap, és nem is keveset: a kormány a gazdaságvédelmi alapból 36 milliárd forintot csoportosított, s adott pénzbeli vagyoni juttatásként az alapítványnak, ami egyébként korábban állami Mol- és Richter-részvényekkel, valamint budai ingatlanokkal is gazdagabb lett.

Boris Kálnoky már évtizedek óta tudósít a Balkán és Közel-Kelet mellett Magyarországról is a Die Welt és az osztrák Die Presse című lapoknak. Arra a kérdésre pedig, hogy összeegyeztethetőnek tartja-e tudósítói szerepét a kormányközeli MCC-ben vállalt munkájával, még nem érkezett válasz.