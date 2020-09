Borsod 6.: a kormány stratégiai partnere 80 órás munkahétben gondolkodhat

Jakab Péter, a Jobbik elnöke közösségi oldalára feltöltött videójában idézte fel, hogy miközben a kormányoldal óriási lejáratókampányt indított az ellenzéki jelölttel, Bíró Lászlóval szemben, a Borsod 6-os választókerületben élők képviseletére nem jut ennyi energia.

Példaként hozta az Orbán-kormány egyik stratégiai partnerét, a Jabilt. A politikus közölte, a multival kapcsolatban olyan levelek érkeztek a pártjához, melyek szerint a cég 15 hónapos munkaidő keretet vezetett be, ami Jakab Péter szerint azt jelenti, hogy ezen belül "lényegében orrvérzésig lehet dolgoztatni a magyar munkavállalókat". Egy másik levél szerint a cég fenntartja a 80 órás munkahét lehetőségét is. Azaz, pihenőnap nélkül akár napi 11 órát is lehet dolgoztatni a munkavállalókat - közölte a politikus.

Jakab Péter felidézte azt is, hogy az Orbán-kormánytól írásban kérdezte, mennyi adókedvezményt kap a multi, illetve mi a véleményük a Jablilben tapasztalható munkakörülményekről. A kormány szerint azonban adótitok a Jabilnek nyújtott adókedvezmény, illetve a munkakörülményekkel szerintük semmi baj nincs

"Ez maga a Fidesz, a dolgozót kiszolgáltatja, a multit kiszolgálja"

- magyarázta Jakab Péter.

A Jobbik újratárgyalná a multival megkötött stratégia szerződést, ehhez is kérte a támogatást Jakab Péter az októberi időközin.