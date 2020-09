Kukásautóban végezte 260 ezer „kamu konzultációs” ív

A konzultációs íveket hazugságnak és propagandának minősítették az ellenzéki politikusok, akik nekik eljuttatott 260 ezer konzultációs ívet felvitték Orbán Viktor irodájához, majd egy papírhulladékot gyűjtő kukásautóba rakták. Hadházy Ákos október 23-ára a Kunigunda utcába, a közmédia székházához hívta a rendszerrel elégedetleneket.

Kétszázhatvanezer kitöltetlen konzultációs ívet vitt a Karmelita kolostorhoz Hadházy Ákos és az ellenzéki pártok politikusai csütörtök délután. A kormányzat A te országod, a te hangod elnevezésű levelezését az ellenzék „meghekkelte”, és politikusaik, aktivistáik arra kérték az embereket, kitöltetlenül náluk adják le az íveket, mellyel kifejezhetik tiltakozásukat a közpénzből fizetett, általában meglehetősen bugyuta (értsd: irányított) kérdések, manipuláció és propaganda ellen.

Csütörtök délután így azután fizikai munkát végző politikusokat láthatott, aki a Clark Ádám tér felé járt: konzultációs ívek ezreit tartalmazó papírzacskókat, dobozokat cipelte fel a Várba a Miniszterelnökségnek helyt adó épület elé. Nunkovics Tibor, a Jobbik országgyűlési képviselője kérdésükre azt mondta, nem szokott el a fizikai munkától, mivel tíz évig gyári munkásként dolgozott, és most arra van szükség, hogy egy országgyűlési képviselő példát mutasson. Úgy fogalmazott, a nemzeti konzultációkat a kormányzat arra használja, hogy

propagandát nyomtassanak milliárdokért, befolyásolják az emberek gondolkodását, szájukba adják a válaszokat.

Nunkovics nem szokott el a fizikai munkától Béli Balázs

A Várban azután a résztvevő pártok, mozgalmak egy-egy prominense mondott rövid beszédet.

Hadházy Ákos szerint megmutatták Orbán Viktornak, hogy

nem valami háttérhatalom, nem valami Soros-hatalom gyűjtötte össze ezeket az íveket, hanem hús-vér emberek, olyanok, akik tudják, hogy a változásért valamit tenni kell.

Kiemelte, hogy ők nem fogják még viccből sem azt mondani, hogy 18 millió ívet gyűjtöttek, hiszen épp a hazugságok ellen küzdenek. Azért sem viccelnek – mondta – mert komoly sikernek gondolják, hogy 260 ezer ívet visszaküldtek nekik, nekik „elegük van az agymosásból”. Céljuk volt, hogy

magyarok tömegei mutassák meg, elegük van a propagandából. (…) Ennyien mondták, hogy „Stop, propaganda!”

Aláhúzta, a mai napon semmit nem zártak le, a küzdelem ugyanis azt jelenti, hogy harcolni valamiért, amíg el nem érjük a célunkat. „Ha abbahagyjuk hamarabb, akkor az nem küzdelem, hanem picsogás, vagy mormogás, vagy alibizés.”

A független parlamenti képviselő két fontos célt fogalmazott meg:

a köztévé igazgatójának menesztését és egy konszenzusos igazgató kinevezését, valamint

törvény tiltsa be a közpénzből fizetett kormánypropagandát.

Hadházy szerint akkor lehet lezárni a küzdelmet, ha a köztévé Kunigunda utcai székházánál megjelenik százezer ember, mert a miniszterelnök csak az erőből ért. Mint fogalmazott, minden leadott ív mögött egy ember van, de akkor érhetik el céljukat, ha ezek az emberek meg is jelennek és személyesen mondják el a miniszterelnöknek, hogy elegük van a hazugságokból, a propagandából. Hadházy azzal a javaslattal él a magyar emberek és a pártok felé is, hogy az október 23-i ünnepség a Kunigunda utcában ünnepeljék, ugyanis az ’56-os forradalom is az akkori közmédiánál, a rádiónál kezdődött. Hadházy azt mondta, most nem is kell oda bemenni,

elég ha kijön az igazgató és vissza sem megy.

Az ellenzéki politikus szerint nem nagy hős vezérre van szükség a változás érdekében, hanem százezer olyan magyar emberre, aki kis, de nagyon is fontos cselekedeteket meg tud tenni azért. Végül köszönetet mondott minden csatlakozó pártnak, aktivistának és magánszemélynek, akik akár a gyűjtéssel, akár az ív leadásával segítették az akciót.

Szél Bernadett országgyűlési képviselő ugyancsak a köszönet szavaival kezdte a beszédet azok felé, akik gyűjtötték a kitöltetlen íveket. Úgy fogalmazott,

ez egy közösségi akció volt,

külön kiemelte a civil szféra (egyesületek, egyletek, klubok stb.) szerepét. Az ellenzéki képviselő úgy látja,

létezik az a Magyarország, amelyik változást akar.

Felidézte, járt Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos irodájában, aki „ekézte az ő gyűjtésüket”, de a szemébe nézett, elmondta, hogy mi a valóság, utána pedig ezek a támadások megszűntek. Azt ugyanakkor sérelmezte, Rogánék nem engedték, hogy Hadházy Ákossal együtt megtekinthessék a kormány számára visszaküldött íveket.

Kiemelte, beszélgetések során számos tapasztalatot gyűjtött, melyet „valódi konzultációként” említett. Mint sorolta, az embereknek elegük van

abból, hogy gyereknek nézik,

a hatalmi arroganciából, az erőszakos hatalomgyakorlásból,

a rendszerszintű lopásból,

az intézményesített propagandából.

Szabó Szabolcs, Csepel–Soroksár országgyűlési képviselője ugyancsak köszönettel kezdte a beszédet. Mint fogalmazott, őt a csepeliek és soroksáriak azzal küldték oda, hogy mondja meg Orbán Viktornak:

Köszönjük szépen, de elegünk van!

Orosz Anna, a Momentum elnökségi tagja következett, aki a köszöneten túl személyes történetet is elmondott: egy óvodapedagógus nem merte személyesen átadni az íveket, ezért azt kérte, a tér egy rejtett zugában vegyék át tőle azokat. Orosz megígérte. addig fogják folytatni a munkát, amíg véget nem vetnek ennek a „romboló és mérgező” rendszernek.

Az MSZP részéről Kunhalmi Ágnes kiemelte, aktívnak kell maradni, „őrizni kell az ellenállás lángját”. Büszke arra, hogy az ellenzéki tárgyalások során megegyeztek, az egy-egy elleni felállásban, mert

úgy kell győzni, mint az önkormányzati választáson.

A szocialista képviselő felháborodott hangon kérte számon Orbán Viktort, hogy az adóforintokat propagandára költötte a magyar lakosság ingyenes koronavírus-tesztelése helyett.

Hogy van képe a Fidesznek az adóforintokból megvenni a teszteket, és aztán pökhendi, cinikus módon még egyszer kifizettetni velük?

– tette fel a kérdést, követelve az ingyenes tesztelést, illetve számos egyéb szociális intézkedést.

Ellenzéki politikusok a részükre eljuttatott ívek egy részével Béli Balázs

Lukácsi Katalin, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja azt mondta, ha elvesznek tőlük egy eszközt, akkor is megtalálják a módját annak, hogy üzenjenek a kormányzatnak. Így történt most is, hogy a konzultációs íveket üresen, „vagy esetleg valami kedves, szerelmes üzenettel” hozzák vissza.

Barkóczi Balázs, a DK szóvivője beszédében azt mondta, büszke arra, hogy

együtt mutathatunk fityiszt Orbán Viktornak és a kormányzati propagandának.

Pártja álláspontját ismertetve kifejtette, bízik abban, hogy minden közös akció közelebb viszi az ellenzéket ahhoz, hogy 2022-ben „egyetlen közös listán közös képviselőjelöltekkel és egy közös miniszterelnök-jelölttel győzzék le a Fideszt”.

Kanász-Nagy Máté, az LMP társelnöke szerint az ilyen akciók alkalmasak arra, hogy az ellenzék képviselői megmutassák milyen országot szeretnének és milyet nem. Megígérte,

ilyen kamu konzultációk nem lesznek 2022 után.

Elképesztőnek nevezte, hogy a kormányzatnak a koronavírusról és a nyomában kibontakozó gazdasági és szociális válságról is Soros, Brüsszel és a migráció jut eszébe. Pedig szerinte épp a gazdasági-szociális válságra kellene választ keresni, ez az ellenzék feladata.

Nunkovics Tibor, a Jobbik frakcióvezető-helyettese kifejtette,

a nemzeti konzultáció demokratikus eszköz lehetne egy olyan országban, ahol a kormányzat a közvagyont az egészségügyre vagy a dolgozók munkahelyének megmentésére költik.

Szerinte azonban most olyan országban élünk, ahol a közvagyont propagandára költik, az közpénzt „haveroknak juttatják”. Úgy vélte, az ellenzék feladata, hogy még profibbá váljanak, és legközelebb még több ívvel tudjanak idejönni. Nunkovics kiemelte, 2022-ben történelmi kihívás elé néznek, és

az ilyen akciók egy-egy lépcsőfok a rendszer lebontásához.

A Párbeszéd részéről Kocsi-Cake Olivio arra mutatott rá, a Fidesz valójában nem kíváncsi az emberek véleményére, mert az elmúlt tíz évben egyetlen népszavazási kezdeményezést sem engedett át. Ugyanakkor a konzultációs íven szereplő kérdések közül egy sem menne át a Nezeti Választási Irodán – mondta.

Nem azért, mert az ő emberei ülnek ott, hanem azért, mert a kérdések mind szakmailag, mind jogilag alkalmatlanok

– emelte ki. Feltette a kérdést:

Miért kérdezik meg az embereket egy olyan hitelről, amit a konzultáció lezárta előtt már rég aláírt a miniszterelnök?

Szerinte ha az íveket nekik átadó 260 ezer ember együtt marad, tesz a propaganda és a hazugság ellen, és támogatja az ellenzéki pártokat, akkor leváltható a kormányzat.

A beszédek után a Várba felvitt üres konzultációs íveket egy papírhulladékot elszállító kukásautóba rakodták.

Nunkovics furcsállja, Hadházy elnézi egyes ellenzéki pártok különutas akcióit

Nunkovics Tibor, a Jobbik képviselője a performansz előtt maga is posztolta a Facebookra az általa hozott íveket.

Nunkovics egyébként a Momentum és a DK „különutas” akcióiról – előbbi Rogán Antal rezidenciájánál szórt szét íveket, utóbbinál pedig Dobrev Klára elkezdte ledarálni azokat – úgy vélekedett, minden párt saját maga végzi az önálló munkáját, vannak olyan pontok, amikor ezt a munkát közösen viszik. Mint fogalmazott,

ha van egy megállapodás, akkor ahhoz jó, ha tartjuk magunkat,

de ez nem egy olyan kardinális dolog, hogy bármiféle fennakadást okozna az együttműködésben.

Hadházy Ákos viszotn kérdésünkre azt mondta,

a két külön akció ugyanúgy a mostanival azonos célra, a propaganda tarthatatlanságára hívta fel a figyelmet.

Ő maga örült, hogy a pártok „beleálltak” és gyűjtötték az íveket. Az, hogy a pártok magukat is meg akarják mutatni, az az ő sajátságuk, de ő azt vette ki belőle, hogy mindenki egy ügyért dolgozott.