Nem ilyen évet képzeltem sem magunknak, sem másoknak - Interjú az Invader-főnök Lahovicz Zoltánnal

Pár hete egy ötszámos digitális EP-vel jelentkezett az idén 15. születésnapját ünneplő Invader zenekar. A heavy/power vonalon mozgó – a tavalyi felállásához képest jócskán átalakult – banda két régi dal friss verzióját, két újragondolt nótát, valamint egy új szerzeményt rögzített az Ezer wattos vallás címet kapott anyaghoz. Lahovicz ’Puccer’ Zoltán alapító-gitárost kértük meg, hogy mesélje el a változások miértjeit, mutassa be az új tagokat, valamint ezt a mini-albumot. Illetve, afelől is érdeklődtünk, hogy miként élték meg a karanténban töltött hónapokat, és hogy mivel készülnek az előttük álló lemezbemutató koncertekre.

- A tavalyi nagyon erős Valóságelvonó lemez óta kerülgetlek titeket, a megjelenését követően koncerten is találkoztunk, de aztán idővel közös megegyezéssel elnapoltuk ezt az interjút, hiszen Munkácsi Tamás gitáros kivételével teljesen kicserélődött melletted a tagság. Vegyük fel itt a fonalat… Ha szabad kérdezni, mi történt a többiekkel?

- Úgy gondolták, hogy nem akarják ezt így tovább csinálni, különböző okok miatt. Ez a lényeg, a többit mi tudjuk Tomival, és megtartjuk magunknak. Az talán nyilvánvaló, hogy egy Ossian turné kellős közepén nem ezt terveztem… de így alakult. Lajos (Nagymihály Lajos dobos - a szerk.) sokáig vacillált, de mivel a munkája eleve messze van, sőt külföldre is akart menni, végül elköszönt ő is, amit sajnáltam. De azóta többször beszéltünk, és úgy gondolom, hogy vele továbbra is jó a kapcsolat. Nahinak és Steew-nek is sikereket kívánunk a közös dolgaikhoz, de nem tartjuk a napi kapcsolatot már.

- Régi, jó ismerősöket látni, hallani a megújult csapatban. Hogyan sikerült ismét teljessé és színpadképessé tenni a zenekart?

- Jokival (Mezőfi József basszusgitáros - a szerk.) a pár évvel ezelőtti kilépése óta sem szakadt meg a kapcsolat, sokszor volt vendég koncerteken, sokat dumáltunk. Nem titok, hogy az egyik legjobb, ha nem a legjobb bőgősnek tartom, egyértelmű volt számomra, hogy megpróbálom megfűzni a dologra és szerencsére elvállalta, tudva azt, hogy az Omen prioritást élvez bulik szempontjából. Csabi (Csikós Csaba dobos - a szerk.) már többször volt nálunk kisegíteni élőben, amikor épp dobos gondjaink voltak, így szintén magától értetődő volt, hogy megkérdezem, tudva, hogy nála aktív Historica-zás is van. Ő is igent mondott, hiszen mindenkit ismer és mindenkivel tök jóban van a bandából. A legnehezebb kérdés az énekesi poszt volt. Sajnos nekem, nekünk nem adatott meg az, hogy tagcsere nélkül, vagy minimális tagcserével létezzünk éveken át. Ez lehet, hogy részben az én hibám is, de egy énekest pótolni talán a legnehezebb, mégis ő „adja el” a bulit. Jósa Tomi, Tüdő, Nahi igazán karizmatikus énekes egyéniségek, nem könnyű utánuk megfelelő arcot találni, de mindenképpen új, fiatal és ambiciózus embert szerettem volna. Zombit (Feltein Attila) ismertem már Tomi székesfehérvári zenekarából, az End Of Paradise-ból, megkérdeztem, és örömmel vállalta. Így állunk most, és reméljük, hogy a helyzet lehetővé teszi, hogy élőben is megmutassuk magunkat.

- Tomi már majd’ egy évtizede partnered az Invaderben, és sajnos, már nem első alkalom a zenekar történetében, hogy ketten maradtatok. Ti ennyire egy hullámhosszon vagytok?

- Pont tíz éve, hogy együtt nyomjuk, átmentünk már sikereken és kudarcokon. Tudom, hogy mit akar, tudja, hogy mit akarok, nem kamuzik, szóval értjük egymást.

- Vegyük már át egyesével az EP-n hallható számokat! Az Igaz szó, és az Ezer wattos vallás jó esetben kötelezően „megvan” a rajongóknak, de hadd kérjek már ezekről is egy pár infót, és persze a másik három dalról is.

- Nyilván új dolog, hogy új énekes dalolta fel a nótákat. Újra is játszottuk mindegyiket, tehát nem másoltuk az alapot és arra énekeltünk.

- Az Ezer wattos vallás úgy van, ahogyan azt a szerző, Joki megálmodta - végig instruálta Zombit, hogyan énekelje a dalt, mert első látásra csak egy 3 perces rock and roll nóta, de énekes legyen a talpán, aki ezt így ledarálja! Nem mellesleg van benne egy olyan bőgő futkározás, hogy ihaj... Joki nem bírt magával. (nevet) A korábbi Igaz szó átalakult szerkezetileg, és új szövegrészt kapott, egy kicsit aktuálisabbat, kritikusabbat, ezért Igaz szó 2020 a címe.

A Hogy döntsem el Tomi nótája, így, ahogy felkerült az EP-re, ebben a formában született meg annak idején, aztán kicsit átalakítva lett belőle a Valóságelvonó lemezen a Nem lakik itt senki című dal. Mivel Steew-el abban állapodtunk meg, hogy kérésére nem használjuk sem az énektémáit, sem a szövegeit, sem a zenei megoldásait, ugyanakkor mégis erős nótának éreztük, ezért az eredeti változatban, de új énekdallammal és szöveggel került az EP-re.

Az Éld újra át dallal ugyanez a helyzet, a korábbi lemezen Nem leszek címen szerepelt az a verzió. Nagyon jó tempójú Tomis téma, tök jó játszani, ebben a formában ugyan letisztultabb, metalosabb, vagy ha úgy tetszik, akkor „egyszerűbb”, de szerintem kár lett volna kihagyni. Az Álarcok mögött teljesen új nóta, ami az én ötletemből született, Zombi faragta rá az énektémát és a szöveget. Jó kis „csipegetős” szám, lehet rá bólogatni. (nevet)

- A koronavírus, illetve a (még mindig) bizonytalan helyzet miatt döntöttetek a digitális megjelenés mellett?

- Nem csak a pandémiás helyzet miatt döntöttünk az EP ilyen megjelenése mellett. A mai világban a CD kiadás nem éri meg sajnos, így talán gyorsabban, könnyebben, kényelmesebben eljut az érdeklődőkhöz egy ilyen anyag. Nem örülök neki, de ez van, el kell fogadni.

- Ha jól értelmeztem egy-két híradást, a közeljövőben érkezik egy nagylemez is? Amennyiben ez így van, erre ez a mostani öt új dal is felkerül majd? Illetve, elárulsz további konkrétumokat is ezzel kapcsolatban?

- Igen, tervezzük a teljes albumot is CD formátumban, jórészt meg is vannak a dalok, elvileg még idén ki is jönnénk vele, de meglátjuk milyen lesz a helyzet. Ez az öt szám is a lemezen lenne, másik kettő is fel van már véve, és ezeken kívül még 3-4 vadiúj nóta is készülget.

- Idén 15 éves az Invader, de vélhetően nem ilyen jubileumi évet képzeltél el magatoknak. Mi a véleményed 2020 eddig eltelt háromnegyedéről, illetve az esztendőből még hátralévő hónapokban mivel lennél elégedett?

- A beszélgetés elején tárgyalt okok miatt még nem voltam buli szervezésben az év elején, hiszen új zenekart raktunk össze. Mire összeálltunk és elindult volna a koncertek intézése, beütött ez a járvány. Két motoros fesztivál, a Rockmaraton, és két klubbuli ment a levesbe… Mit mondhatnék? Eleve nehéz volt megélni a tavalyi év végét, és amikor újra meglendülnénk, jött a Covid-19. Borzasztó volt, ugyanakkor mindannyian éreztük, hogy ez nem tréfadolog. Nem titok, nem is próbáltunk, a dalok felvételével is vártunk másfél hónapot, mire egyáltalán egymással találkoztunk. Home office, gyerekek otthoni tanulása, gondolom ezek mindenki számára ismerős dolgok, mi is ezt csináltuk, igyekeztünk vigyázni magunkra, másokra.

Valóban nem ilyen évet képzeltem sem magunknak, sem másoknak, de hogy őszinte legyek, tavaly az Ossian turné első állomásán sem gondoltam azt, hogy év végére ketten maradunk, szóval eleve óvatosan tervezgetek már. Csak remélni tudom – bár a híradásokban aggasztó adatok szerepelnek –, hogy nem lesz újra leállás, tudunk néhány bulit csinálni, ugyanakkor némi félelem is van bennem magam és leginkább mások miatt, bármennyire is hiányzik már az élőben játszás, a koncertek hangulata. Annyi bizonyos, hogy betartjuk a szabályokat, mert úgy vélem, gondoljunk bármit, akkor sem tehetünk mást, és bízunk abban, hogy a helyzet minél előbb és végérvényesen megoldódik.

- Interjúnk megjelenésének apropóját a szeptember 25-ei lemezbemutató koncertetek adja, ami ’Tomi-Puccer 10’ alcímmel fut. Milyen estére számíthatnak az erre kilátogatók?

- Ez a székesfehérvári koncert az első bulink lesz ebben a felállásban, és az öt új dal is elhangzik majd. Izgalommal készülünk erre, Zombi hazai pályán mutatkozhat be! Az igazi EP bemutató és szülinapi évfordulós buli az október 2-ai BackStage Pub-os est lenne, ami egy nagyobb rendezvény lesz, még az is lehet, hogy vendéggel, de ez még egyeztetés alatt van. Itt hosszú műsort játszunk az új nótákkal együtt. Mindkét eseményre nagy szeretettel és izgalommal várunk mindenkit, nagyon reméljük, hogy biztonsággal megtarthatók lesznek ezek a koncertek, ugyanakkor minden érdeklődőt arra kérünk, hogy tartsák be az egészségügyi előírásokat és vigyázzunk egymásra!